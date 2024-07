Nữ trung tá công an bị hành hung đến lún sọ

Ngày 8.7, Công an H.Hoài Ân (Bình Định) xác nhận, một nữ cán bộ công an đang công tác tại công an huyện này vừa bị hành hung, phải đi cấp cứu.

Vào khoảng 9 giờ ngày 7.7, trung tá V.T.A.V. (45 tuổi) đang đi trên đường thuộc TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân) thì bị một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều dùng búa đóng đinh hành hung.

Cụ thể, người đàn ông đã dùng búa tấn công vào đầu bà V.T.A.V. khiến bà V. bị ngã xuống đường. Tuy nhiên, người đàn ông không dừng lại mà còn dùng búa tiếp tục hành hung cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ trung tá V.T.A.V được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng bị lún sọ. Còn người đàn ông hành hung nữ trung tá công an đã ra đầu thú tại Công an H.Hoài Ân.

Theo lãnh đạo Công an H.Hoài Ân, hiện tại trung tá V.T.A.V đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ nữ trung tá công an bị hành hung đang được Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ.