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    Nữ tử tù hồi tỉnh, nói chuyện sau phiên hành hình thất bại
    VideoThế giới

    Nữ tử tù hồi tỉnh, nói chuyện sau phiên hành hình thất bại

    La Vi - Khánh An
    Sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc pentobarbital trong nỗ lực thi hành án tử hình, nữ phạm nhân Christa Pike đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.

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