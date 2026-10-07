Nữ tử tù hồi tỉnh, nói chuyện sau phiên hành hình thất bại

Sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc pentobarbital trong nỗ lực thi hành án tử hình, nữ phạm nhân Christa Pike đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.