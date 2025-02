Nữ tướng Mỹ bị ‘đuổi’ khỏi nhà sau khi bị Tổng thống Trump cách chức

Theo Đài NBC News dẫn hai nguồn thạo tin, bà Fagan, một đô đốc 4 sao và là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG), đã bị chính quyền Tổng thống Trump cách chức vào ngày 21.1, một ngày sau khi ông Trump nhậm chức.

Các viên chức thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan giám sát USCG, đã nêu ra các vấn đề về an ninh biên giới và sự “tập trung quá mức” vào chủ đề đa dạng, công bằng và hòa nhập nằm trong số những lý do khiến bà Fagan bị cách chức.

Theo bình luận của NBC News, tướng Fagan, được bổ nhiệm làm chỉ huy USCG vào năm 2022, đã trở thành mục tiêu thuận lợi cho một tổng thống mới muốn thể hiện sức mạnh của mình. Quy trình cách chức bà Fagan ít phức tạp hơn so với việc sa thải các chỉ huy của bốn nhánh chính thuộc quân đội Mỹ là hải-lục-không quân và thủy quân lục chiến.

Đuổi bà Fagan ra khỏi nhà trong thời gian ngắn là một bước tiến xa hơn. Một đồng minh của bà Fagan bình luận “Thật nhỏ nhen và mang tính cá nhân. Đó thực sự là một trò chơi quyền lực kỳ lạ”.

Trong khi đó, một quan chức DHS phản bác rằng việc bà Fagan bị chuyển khỏi nhà tại Căn cứ chung Anacostia Bolling ở Washington D.C là hợp lý. Vị quan chức này khẳng định “bà ấy đã bị cách chức có lý do chính đáng cách đây hai tuần, nhưng bà ấy vẫn sống trong khu nhà dành cho đô đốc”, xác nhận rằng bà Fagan đã được yêu cầu rời đi. Vị quan chức cho hay họ không thể xác nhận hoặc phủ nhận mốc thời gian 3 giờ.

NBC News dẫn một nguồn tin khẳng định giới lãnh đạo USCG đã cho bà Fagan thời hạn 60 ngày để tìm nhà ở mới. Tuy nhiên, trong ngày 4.2, giới chức DHS đã nói với quyền chỉ huy USCG Kevin Lunday rằng ông phải đuổi bà Fagan ra vì “tổng thống muốn bà ấy ra khỏi khu nhà đó”, theo một trong những nguồn thạo tin.

Vị quan chức DHS không thể xác định ngay lập tức chỉ thị này có thực sự đến từ Tổng thống Trump hay không.

Đến 14 giờ ngày 4.2, ông Lunday đã thông báo cho bà Fagan rằng bà có 3 giờ để dọn ra ngoài. Ngay sau đó, nhóm của bà Fagan nhận được cuộc gọi từ các trợ lý của ông Sean Plankey, một cố vấn cấp cao của DHS và là sĩ quan USCG nghỉ hưu, yêu cầu bà Fagan mở cửa nhà để có thể chụp ảnh bên trong, theo một nguồn tin.

Bà Fagan phản đối giới chức DHS chụp ảnh bên trong ngôi nhà. Bà Fagan nói với một thành viên USCG rằng “Tôi không cho phép họ vào nhà, bất kể tôi có ở đó hay không”. Ông Lunday đã chuyển lại thông tin đó cho nhóm của ông Plankey, lưu ý rằng nỗ lực tiếp cận ngôi nhà bà Fagan ở sẽ bị xem là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, bà Fagan cũng đã dọn ra khỏi nhà dù “nhiều đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng của bà vẫn còn ở đó”, theo một cựu quan chức quân đội Mỹ. Bà Fagan đã ngủ qua đêm tại nhà của bạn bè.

Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ hiện chịu trách nhiệm chuyển đồ đạc cá nhân của bà ra khỏi nhà tại Căn cứ chung Anacostia Bolling. Theo NBC News, “Bà ấy đã được cấp một nơi khác để ở. Chúng tôi vẫn đang cung cấp nhà ở cho bà ấy”.