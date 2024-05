Nữ Việt kiều Mỹ 64 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 6.5, nguồn tin riêng của PV Báo Thanh Niên cho biết, trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra một vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ.



Theo đó, ngày 27.3, nữ Việt kiều Mỹ tên V. (64 tuổi, ngụ Q.10) đến Bệnh viện Tân Hưng (Q.7) để làm phẫu thuật thẩm mỹ trong tình trạng khỏe mạnh. Bệnh nhân được chẩn đoán thừa mỡ bụng, đùi, cánh tay; chùng da bụng; mông lép; da thừa mí mắt; còn túi độn ngực 2 bên.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng phức tạp; cấy mỡ vùng mông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực 2 bên.

Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (Q.7, TP.HCM), nơi nữ Việt kiều Mỹ đến làm đẹp D.T

Đến trưa 29.3, tức sau 3 ngày phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh nhân được đánh giá sức khỏe diễn tiến tốt. Sau khi bệnh nhân đi lại vận động nhẹ khoảng 10 phút thì đột ngột than chóng mặt, tay chân vã mồ hôi, khó thở. Dù được hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân rơi vào hôn mê, thở máy…

Ngày 30.3, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối.

Tại Bệnh viện Quân y 175, nữ Việt kiều Mỹ được hồi sức tích cực như ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy…

Đến ngày 2.5, tình trạng bệnh nhân chảy máu tiến triển, chảy máu đỏ tươi lẫn máu cục đường thở lượng nhiều. Bác sĩ nhận định bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, đông máu rải rác trong lòng mạch, biến chứng chảy máu đa vị trí, suy đa cơ quan.

Đến ngày 3.5 (tức sau 34 ngày nhập viện), nữ Việt kiều Mỹ ngừng tim phổi, được y bác sĩ hồi sức tim phổi 30 phút, tim không đập lại. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 7 giờ cùng ngày.

Một ca chuẩn bị hút mỡ bụng L.T

"Bệnh nhân được chẩn đoán ngưng hô hấp tuần hoàn do sốc nhiễm khuẩn từ viêm phổi bệnh viện do Klebsiella pneumonine đa kháng; xuất huyết tiêu hóa trên do chảy máu rỉ từ ổ loét đa ổ hang vị; nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm nấm đường tiểu; sốc nhiễm trùng/ổ máu tụ ngực trái. Huyết khối ở nhiều vị trí như động mạch phổi, động mạch thận phải", Bệnh viện Quân y 175 chẩn đoán.

Vụ việc nữ Việt kiều sau phẫu thuật thẩm mỹ tử vong đã được Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận, vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ biến chứng tử vong, trước đó, ngày 13.3, nữ bệnh nhân N.T.T.L (70 tuổi) đến Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn (Q.1) để phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới.

Chiều tối cùng ngày, bệnh nhân rơi vào lơ mơ, kích thích, tim rời rạc nghi ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ và được hồi sức tích cực. Do quá khả năng điều trị, bệnh viện này đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175, nhưng tử vong do tình trạng quá nặng.

Trước tình hình một số ca tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ bệnh nhân được chuyển qua bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn để điều trị, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ có công văn đề nghị các đơn vị này khi tiếp nhận bệnh nhân thì báo cáo cho Sở để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.