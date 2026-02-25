Nửa đời người trở về, Việt kiều ngỡ ngàng vì Cần Giờ 'lột xác'

Tới vui hội xuân, 'phải lòng' luôn miền di sản

Cách đây 20 năm, trong ký ức của ông Robert Phan (Việt kiều Mỹ), Cần Giờ là những chuyến phà Bình Khánh chờ đợi mỏi mòn, là những cung đường sình lầy và rừng đước hoang sơ ít dấu chân người. Thế nhưng, lần trở về này để tham gia Hội xuân Cần Giờ, ông hoàn toàn bị chinh phục.

"Thật không thể tin vào mắt mình. Đường Rừng Sác giờ rộng thênh thang, không khí lễ hội nhộn nhịp, văn minh nhưng vẫn giữ được cái hồn của thiên nhiên. Cần Giờ không còn là "vùng sâu vùng xa" của Sài Gòn nữa rồi", ông Robert xúc động chia sẻ.

Nhiều Việt Kiều về nước tới Cần Giờ vui hội xuân nhưng lại 'mắc kẹt' luôn ở khu giới thiệu tổng thể đại dự án khu đô thị lấn biển

Theo ông Robert Phan, sự "thay da đổi thịt" không chỉ nằm ở hạ tầng. Cảm giác cô lập của một huyện đảo nghèo năm xưa đã được thay thế bằng sức sống của một đô thị du lịch sinh thái đang dần hình thành. Sự hiện diện của các hoạt động văn hóa quy mô, những dịch vụ cao cấp đã xóa tan định kiến về một Cần Giờ chỉ có hải sản và rừng đước, đến thăm khỉ rồi về.

Đặc biệt, khi đứng trước quy hoạch đại đô thị Vinhomes Green Paradise, cảm giác kinh ngạc càng được đẩy lên gấp nhiều lần. Tại các khu vực trưng bày thông tin dự án, không khó để bắt gặp những nhóm Việt kiều thảo luận sôi nổi. Với họ, Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần. Đó là lời giải cho bài toán: Một nơi vừa đủ hiện đại để nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa đủ nguyên sơ để tận hưởng giá trị sức khỏe từ "lá phổi xanh" thế giới.

"Bây giờ họ mới chỉ mở đường vào thôi, dự án còn chưa xong mà cư dân đã được tổ chức riêng cả 1 lễ hội xuân lớn đến như thế này. Không biết vài năm nữa khi khu đô thị lấn biển hoàn thành, khi nhà hát top đầu thế giới, biển hồ nhân tạo, quần thể vui chơi giải trí 122 ha chuẩn "multi-park resort" chưa từng có... hoàn thành thì nơi đây sẽ còn rực rỡ đến thế nào. Thiên đường biển hàng đầu thế giới cũng chỉ đến thế mà thôi" - ông Robert Phan bày tỏ.

Cần Giờ đã hoàn toàn lột xác, từ xã đảo 'vùng sâu vùng xa' tới thiên đường lễ hội, nghỉ dưỡng

Cùng cảm xúc, bà Minh Tuyết (Việt kiều Úc), một người đang tìm hiểu căn biệt thự hướng biển tại dự án, bộc bạch: "Ở nước ngoài, những bất động sản ven biển gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn luôn có giá trị tăng trưởng bền vững."Tôi muốn có một nơi mà con cháu mình ở Úc khi trở về Việt Nam, chúng cảm thấy tự hào. Đây không chỉ là một căn nhà để ở, mà là một "di sản" gia đình gắn liền với mảnh đất quê hương".

Với nhiều người Việt xa quê lâu năm như bà Minh Tuyết, việc sở hữu một phần tại Vinhomes Green Paradise là cách để họ đặt một viên gạch gắn kết thế hệ thứ hai, thứ ba với Việt Nam. Họ tin rằng, khi siêu dự án này hoàn thiện cùng với hệ thống cầu vượt biển và cảng trung chuyển quốc tế, Cần Giờ sẽ trở thành một "Sentosa" của Việt Nam - nơi giá trị tài sản được tính bằng sự truyền đời chứ không chỉ là lợi nhuận ngắn hạn.

Hiệu ứng 'thấy tận mắt' về hạ tầng, quy hoạch và tầm vóc siêu đô thị ESG++ góp phần kích hoạt nhu cầu sở hữu ngôi nhà chuẩn sống quốc tế tại Cần Giờ

Vươn mình thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế

Thực tế, thời điểm lập quy hoạch du lịch TP.HCM năm 1996, các chuyên gia đã xác định Cần Giờ là kho tài nguyên quý báu. Là vùng đất giáp biển của thành phố, Cần Giờ hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một cực phát triển mới, vừa bảo tồn thiên nhiên, vừa phát huy tiềm năng du lịch, dịch vụ, logistics và kinh tế biển. Thế nhưng, phải đến khi khởi công Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ mới chính thức vụt sáng, trở thành lực hút cho dòng khách cao cấp trong và nước ngoài.

Đáng chú ý, siêu đô thị Cần Giờ không chỉ được kỳ vọng hiện thực hóa khát vọng tiến biển để đột phá kinh tế mà còn thiết lập chuẩn sống mới cho người dân TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise định hình chuẩn sống mới, nơi cư dân có thể thức dậy giữa biển xanh, bắt đầu ngày làm việc giữa trung tâm kinh tế và khép lại buổi tối trong không gian thiên nhiên tĩnh tại

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phân tích: Các thành phố văn minh trên thế giới đều phát triển tiến ra bờ biển, hình thành nên những khu đô thị biển mà vẫn giữ được hệ sinh thái tự nhiên.

Bên cạnh đáp ứng những điều kiện cơ bản của ESG theo chuẩn quốc tế, Vinhomes Green Paradise còn có rất nhiều lợi thế riêng. Đó là địa thế tựa rừng hướng biển - trước mặt là Thái Bình Dương bao la, sau lưng là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận. Đây là tiền đề để Vingroup quy hoạch và thiết kế sinh thái hòa hợp với thiên nhiên, tối ưu năng lượng và nước; mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, phần lớn diện tích ưu tiên cho cây xanh và mặt nước.

Cùng với đó, Vingroup đã chủ động hệ thống giao thông xanh thông qua đề xuất đường sắt tốc độ cao (chạy bằng điện) kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM, 100% phương tiện giao thông nội khu không phát thải và tiên phong sử dụng 100% điện sạch/điện tái tạo...

"Đây là lựa chọn rất thông minh, không theo mô hình đô thị truyền thống cũ mà theo đúng xu thế kiến trúc xanh, đô thị xanh, công trình xanh. Tổ chức một xã hội văn minh và có văn hóa rất quan trọng. Khu đô thị có đầy đủ môi trường sống, môi trường sạch, phát triển bền vững là xu hướng đang phát triển của thế giới. Nếu làm được đúng như vậy, Việt Nam sẽ có một đô thị ESG kiểu mẫu đầu tiên sánh ngang được với quốc tế. Từ đây, chuẩn mực sống của người dân cũng được xác lập mới và sẽ ngày càng tốt hơn", kiến trúc sư Khương Văn Mười nhìn nhận.



