Nửa tỉ đồng chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên từ CLB Golf Quảng Ngãi

Giải đấu nghĩa tình

Ryder Cup Quảng Ngãi lần thứ 5 khởi tranh vào ngày 25.6.2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với sự tham gia của các vận động viên dự thi giải cá nhân và giải đồng đội, gồm các đội: Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Măng Đen, Kon Tum và Hội Golf Quảng Ngãi.

Các vận động viên và ban tổ chức giải trong lễ khai mạc sáng 25.6.2026 ẢNH: D.Kh

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, mặc dù trời mưa nhiều đợt nhưng các vận động viên vẫn hăng hái thi đấu để có một kết quả mỹ mãn và một mùa giải thành công.

Phát biểu trong đêm gala trao giải, ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi, cố vấn giám sát giải đấu nhấn mạnh: "Ryder Cup Quảng Ngãi lần thứ 5 đã thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là ngày hội để các golfer tỉnh nhà gặp gỡ, giao lưu mà còn là nơi thể hiện tinh thần hướng về quê nhà, hướng về thế hệ trẻ, giúp các tân sinh viên có những suất học bổng giá trị, nâng bước các em trên con đường thực hiện ước mơ của đời mình".

Đội Măng Đen đoạt giải nhất đồng đội cùng các vận động viên trong phần trao giải ẢNH: D.Kh

Sau phần khai mạc đêm gala, ban tổ chức đã công bố các giải thưởng cá nhân, giải kỹ thuật và giải đồng đội. Điều bất ngờ của năm nay là giải nhất đồng đội đã thuộc về đội Măng Đen - một đội mới gia nhập CLB Golf Quảng Ngãi sau khi sáp nhập tỉnh nhưng đã có thành tích thi đấu rất ấn tượng.

Trao hơn 500 triệu đồng học bổng vào đầu năm học

Ông Trương Nguyễn Tiến Khôi, Trưởng Ban tổ chức giải trao biểu trưng cho đại diện Báo Thanh Niên ẢNH: D.Kh

Phần cuối của gala trao giải, ban tổ chức giải đấu đã công bố số tiền thu được là 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ thông qua Báo Thanh Niên để trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên tỉnh Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Quỹ khuyến học Đông A thuộc CLB Golf họ Trần Việt Nam tài trợ 100% học phí của học kỳ đầu tiên (tương đương hơn 150 triệu đồng) cho 5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Ngay sau khi công bố số tiền học bổng, ông Trương Nguyễn Tiến Khôi, Trưởng Ban tổ chức giải đấu đã trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng cho đại diện Báo Thanh Niên, như một lời cam kết đồng hành cùng nhau trong hành trình nâng bước tương lai cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức giải và đại diện các đội tham gia giải đấu ẢNH: D.Kh

Đây là năm thứ 4 CLB Golf Quảng Ngãi đồng hành cùng Báo Thanh Niên để tổ chức trao học bổng cho tân sinh viên và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ số tiền thu được ở các giải đấu golf. Dự kiến, các suất học bổng rất giá trị lần này (5 triệu đồng/suất) sẽ được CLB Golf Quảng Ngãi và Báo Thanh Niên tổ chức trao trong dịp khai giảng năm học mới.

Ông Trương Nguyễn Tiến Khôi, Trưởng Ban tổ chức giải trao kỷ niệm chương cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương: Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Và Xây Dựng Tân Tín Đức và CLB Golf Họ Trần ẢNH: D.Kh

Các tân sinh viên là con em tỉnh Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn hãy theo dõi trên fanpage của CLB Golf Quảng Ngãi, CLB sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM, các hội đồng hương và Báo Thanh Niên để có thông tin về tiêu chí xét chọn học bổng, thời hạn nhận hồ sơ xét học bổng...