Núi Pháo sát cánh cùng người dân nâng cao giá trị, thương hiệu chè Thái Nguyên

Trong hành trình đó, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (công ty con của Masan High - Tech Materials) luôn sát cánh cùng các HTX và người dân thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao thu nhập cho người làm chè.

Đó là chia sẻ của ông Phan Chiến Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty Núi Pháo, với Thanh Niên về hành trình đồng hành cùng các HTX trồng chè nâng tầm hệ sinh thái sản phẩm chè Thái Nguyên.

Từ làm chè theo kinh nghiệm sang tư duy xây dựng thương hiệu

Sau một thời gian triển khai các dự án hỗ trợ vùng chè xung quanh nhà máy, theo ông đâu là những thành tựu ấn tượng nhất giúp sản phẩm chè địa phương tăng trưởng và quảng bá rộng rãi?

Ông Phan Chiến Thắng: Thời gian qua, chúng tôi đồng hành cùng các HTX và hộ sản xuất chè trong nhiều khâu, từ cải tiến phương thức canh tác đến xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì, phát triển kênh bán hàng trực tuyến và kết nối thị trường.

Một trong những chuyển biến tích cực là các HTX đã chú trọng hơn đến hình ảnh sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng. Việc ứng dụng các nền tảng số đã mở ra cơ hội đưa chè Thái Nguyên vượt ra khỏi thị trường truyền thống tại địa phương.

Điểm đáng ghi nhận nhất chính là sự chuyển biến trong tư duy của người dân: từ sản xuất và bán nguyên liệu thô sang chủ động xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng và tự gia tăng giá trị cho sản phẩm của mình.

Ông Phan Chiến Thắng cho biết, Núi Pháo sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã nâng cao giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên

Vậy doanh nghiệp vượt qua những rào cản ban đầu như thế nào khi thuyết phục người dân chuyển đổi phương thức canh tác sang làm chè an toàn, hướng tới hữu cơ?

Thay đổi lớn nhất chính là sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang sản xuất có kế hoạch, có tiêu chuẩn và hướng đến nhu cầu thị trường. Trước đây, bà con chủ yếu canh tác theo tập quán lâu năm và quan tâm đến sản lượng trước mắt. Hiện tại, họ đã hiểu chất lượng, độ an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững mới là yếu tố quyết định.

Chúng tôi hỗ trợ người dân kỹ thuật canh tác an toàn, khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và định hướng thân thiện với môi trường. Khi hiệu quả kinh tế rõ ràng - sản phẩm bán được giá cao hơn, thị trường tin tưởng hơn - chính điều đó sẽ trở thành động lực thuyết phục nhất để người nông dân chủ động thay đổi.

Hợp tác xã Sỹ Thu Trà đang được Núi Pháo hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm

Khi có website, cải tiến bao bì giúp giá trị thương mại, giá trị của sản phẩm chè địa phương tăng trưởng ra sao?

Đây là những hoạt động quan trọng để chuyển đổi giá trị sản phẩm chè từ một sản phẩm truyền thống thành sản phẩm có thương hiệu, khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thực tế, chè Thái Nguyên đã có chất lượng và danh tiếng, nhưng giữa chất lượng và giá trị thương mại mà người sản xuất thực sự thu được vẫn còn một khoảng cách. Núi Pháo tập trung hỗ trợ các HTX ở những khâu còn gặp nhiều hạn chế, như tạo website và các nền tảng trực tuyến giúp HTX có thêm kênh giới thiệu sản phẩm; cải tiến bao bì và nhận diện thương hiệu giúp sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh;…

Những hỗ trợ này nhằm giúp người dân bán sản phẩm với giá trị tương xứng hơn với chất lượng, công sức lao động, từ đó cải thiện thu nhập một cách bền vững.

Núi Pháo hỗ trợ HTX chè Nhật Thức xây dựng nền tảng quảng bá, bán hàng thương mại điện tử

Mở hướng sinh kế mới từ du lịch trải nghiệm đồi chè

Mô hình của Núi Pháo là "trao cần câu" (đào tạo, số hóa, kết nối đầu ra) nhưng khi các chương trình hỗ trợ kết thúc, làm sao để đảm bảo tính bền vững?

"Trao cần câu, chứ không trao con cá" là nguyên tắc xuyên suốt trong cách Núi Pháo đồng hành cùng cộng đồng. Chúng tôi mong muốn người dân và các HTX có đủ năng lực để tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay vì phụ thuộc vào sự hỗ trợ của doanh nghiệp.

Công ty đầu tư xây dựng năng lực thực sự cho các HTX từ tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng đến tiếp thị, duy trì các mối quan hệ thương mại.

Minh chứng rõ nhất là Quỹ Vốn vay phục hồi kinh tế do Núi Pháo triển khai thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Đại Từ, vốn gốc hơn 6 tỉ đồng, qua cơ chế cho vay và quay vòng, tổng giá trị giải ngân vượt 22 tỉ đồng, hỗ trợ 496 lượt hộ gia đình…

Núi Pháo hướng đến phát triển du lịch ở vùng chè, giúp người dân tăng thu nhập

Trong giai đoạn tiếp theo, Núi Pháo có kế hoạch hiện thực hóa mô hình du lịch cộng đồng trải nghiệm vùng chè ra sao giúp người dân đa dạng hóa sinh kế?

Chúng tôi muốn nâng tầm lên một cách tiếp cận rộng hơn: phát triển hệ sinh thái kinh tế chè, kết hợp vùng chè với du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa với 3 hướng ưu tiên chính: mở rộng diện tích VietGAP, canh tác an toàn theo thực chất nhu cầu thị trường; đẩy mạnh số hóa, nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối kênh phân phối để chè địa phương vươn xa toàn quốc; và phát triển du lịch trải nghiệm, khai thác tiềm năng chưa được đánh thức của các vùng chè như Đại Phúc, Phú Lạc bên cạnh thương hiệu Tân Cương.

Về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng vùng chè Thái Nguyên không chỉ là nơi sản xuất ra sản phẩm chất lượng, mà còn trở thành những điểm đến mang bản sắc riêng, nơi giá trị nông sản gắn kết với văn hóa, du lịch và sinh kế cộng đồng.