Núi Pháo trao học bổng ‘Ngày mai cho em’ tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Công ty Núi Pháo tặng học bổng cho Trường THCS Hà Thượng

Ngày 5.9, trong không khí rộn ràng của lễ khai giảng năm học mới, đại diện Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã có mặt tại nhiều trường học lân cận dự án thuộc các xã An Khánh, Phú Lạc, Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên).

Cùng với lời chúc mừng năm học mới, công ty đã mang đến những phần quà thiết thực và ý nghĩa gửi tặng thầy trò tiếp thêm niềm tin và động lực trên hành trình gieo mầm tri thức.

Tại lễ khai giảng, đại diện công ty đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường THCS Hà Thượng, Tiểu học Hà Thượng, THPT Đội Cấn, Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Hùng Sơn 1, Tiểu học Tân Linh, THCS Tân Linh.

Năm nay, Núi Pháo khởi xướng chương trình "Ngày mai cho em", với sứ mệnh chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cam kết đồng hành lâu dài như một "người mẹ đỡ đầu", dìu dắt và nâng bước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi hoàn thành chương trình phổ thông, thông qua các hoạt động hỗ trợ: sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, chi phí y tế, đến những suất học bổng khuyến học thường niên.

Em Tạc Hải Nam, học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Linh, chia sẻ: "Con rất vui khi tiếp tục nhận được học bổng của Công ty Núi Pháo trong năm học mới này. Đây là động lực để con nỗ lực vượt khó, học tập tốt, xứng đáng với sự tin yêu của các cô chú ở Núi Pháo."

Không chỉ quan tâm tới các em đang độ tuổi đi học, Núi Pháo còn đặc biệt chăm lo học sinh mầm non. Tại lễ khai giảng của Trường mầm non Tân Linh trong ngày 5.9, Công ty Núi Pháo đã trang bị thêm 10 bình nước nóng với mong muốn các em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, khỏe mạnh và an toàn trong mùa đông sắp tới.

Công ty Núi Pháo tặng 10 bình nóng lạnh cho Trường mầm non Tân Linh

Cô La Thị Tươi, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Linh, xúc động bày tỏ: "Món quà 10 bình nước nóng của Công ty Núi Pháo thực sự kịp thời và ý nghĩa. Nhờ đó, thầy cô chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo cho các con trong mùa đông này và nhiều năm sau nữa."

Trước đó, ngày 29.8, Công ty Núi Pháo phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng trong chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học" lần thứ XIII. Tổng giá trị hỗ trợ của Núi Pháo nhân dịp năm học mới này là gần 130 triệu đồng.

Công ty Núi Pháo tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Tân Linh

Đại diện Công ty Núi Pháo khẳng định, mỗi suất học bổng, mỗi phần quà, mỗi lời động viên nhưng chứa đựng tình yêu thương và gửi gắm hy vọng vào một thế hệ tương lai vững vàng, tự tin.

"Ngày mai cho em" không chỉ là tên gọi của một chương trình, mà còn là câu chuyện Núi Pháo sẽ viết nên mỗi ngày nơi còn nhiều mảnh đời khó khăn, những ước mơ trẻ thơ cần được nâng niu và chắp cánh đến trường để có cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn", đại diện Công ty Núi Pháo bày tỏ.