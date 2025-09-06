Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Núi Pháo trao học bổng ‘Ngày mai cho em’ tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Nguồn: Masan High - Tech Materials
Nguồn: Masan High - Tech Materials
06/09/2025 18:54 GMT+7

Năm học mới 2025 - 2026, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo khởi xướng chương trình 'Ngày mai cho em', với sứ mệnh chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn.

Núi Pháo trao học bổng ‘Ngày mai cho em’ tiếp sức học sinh nghèo đến trường - Ảnh 1.

Công ty Núi Pháo tặng học bổng cho Trường THCS Hà Thượng

Ngày 5.9, trong không khí rộn ràng của lễ khai giảng năm học mới, đại diện Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã có mặt tại nhiều trường học lân cận dự án thuộc các xã An Khánh, Phú Lạc, Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên).

Cùng với lời chúc mừng năm học mới, công ty đã mang đến những phần quà thiết thực và ý nghĩa gửi tặng thầy trò tiếp thêm niềm tin và động lực trên hành trình gieo mầm tri thức.

Tại lễ khai giảng, đại diện công ty đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường THCS Hà Thượng, Tiểu học Hà Thượng, THPT Đội Cấn, Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Hùng Sơn 1, Tiểu học Tân Linh, THCS Tân Linh.

Năm nay, Núi Pháo khởi xướng chương trình "Ngày mai cho em", với sứ mệnh chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cam kết đồng hành lâu dài như một "người mẹ đỡ đầu", dìu dắt và nâng bước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi hoàn thành chương trình phổ thông, thông qua các hoạt động hỗ trợ: sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, chi phí y tế, đến những suất học bổng khuyến học thường niên.

Em Tạc Hải Nam, học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Linh, chia sẻ: "Con rất vui khi tiếp tục nhận được học bổng của Công ty Núi Pháo trong năm học mới này. Đây là động lực để con nỗ lực vượt khó, học tập tốt, xứng đáng với sự tin yêu của các cô chú ở Núi Pháo."

Không chỉ quan tâm tới các em đang độ tuổi đi học, Núi Pháo còn đặc biệt chăm lo học sinh mầm non. Tại lễ khai giảng của Trường mầm non Tân Linh trong ngày 5.9, Công ty Núi Pháo đã trang bị thêm 10 bình nước nóng với mong muốn các em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, khỏe mạnh và an toàn trong mùa đông sắp tới.

Núi Pháo trao học bổng ‘Ngày mai cho em’ tiếp sức học sinh nghèo đến trường - Ảnh 2.

Công ty Núi Pháo tặng 10 bình nóng lạnh cho Trường mầm non Tân Linh

Cô La Thị Tươi, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Linh, xúc động bày tỏ: "Món quà 10 bình nước nóng của Công ty Núi Pháo thực sự kịp thời và ý nghĩa. Nhờ đó, thầy cô chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo cho các con trong mùa đông này và nhiều năm sau nữa."

Trước đó, ngày 29.8, Công ty Núi Pháo phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng trong chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học" lần thứ XIII. Tổng giá trị hỗ trợ của Núi Pháo nhân dịp năm học mới này là gần 130 triệu đồng.

Núi Pháo trao học bổng ‘Ngày mai cho em’ tiếp sức học sinh nghèo đến trường - Ảnh 3.

Công ty Núi Pháo tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Tân Linh

Núi Pháo trao học bổng ‘Ngày mai cho em’ tiếp sức học sinh nghèo đến trường - Ảnh 4.

Đại diện Công ty Núi Pháo khẳng định, mỗi suất học bổng, mỗi phần quà, mỗi lời động viên nhưng chứa đựng tình yêu thương và gửi gắm hy vọng vào một thế hệ tương lai vững vàng, tự tin.

"Ngày mai cho em" không chỉ là tên gọi của một chương trình, mà còn là câu chuyện Núi Pháo sẽ viết nên mỗi ngày nơi còn nhiều mảnh đời khó khăn, những ước mơ trẻ thơ cần được nâng niu và chắp cánh đến trường để có cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn", đại diện Công ty Núi Pháo bày tỏ.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Núi Pháo Tiểu học Hà Thượng Ngày mai cho em Suất học bổng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận