    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Hà Nội:

    'Núi' quần áo tại dự án đường nối đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

    Văn Chung
    Văn Chung
    Quần áo cũ bị bỏ lại, chất cao như núi tại bãi đất thuộc dự án từ đường nối Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ thuộc P.Từ Liêm (cách đường Phạm Hùng khoảng 200 m) gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

    Sáng 10.10, tại khu vực này, quần áo cũ, chăn vải, thắt lưng... được đóng trong bao tải hoặc bó lại tập kết về đây rất nhiều, có chỗ cao gần 2 m. 

    Một số đã được phủ bạt song vẫn còn rất nhiều quần áo nằm ngổn ngang cạnh đường đi hoặc rơi xuống mương thoát nước.

    Hà Nội: Quần áo bỏ hoang, chất cao như núi cạnh đường dân sinh - Ảnh 1.

    Quần áo cũ chất cao cạnh lối đi lại của người dân

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Hà Nội: Quần áo bỏ hoang, chất cao như núi cạnh đường dân sinh - Ảnh 2.

    Số quần áo này được tập kết tại đây một thời gian dài, không được bảo quản, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Hà Nội: Quần áo bỏ hoang, chất cao như núi cạnh đường dân sinh - Ảnh 3.

    Quần áo nằm trên vỉa hè, dưới mương thoát nước

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Bên cạnh nhiều loại mới được mang tới, có không ít quần áo bị cây cối và cỏ dại mọc quấn quanh. 

    Người dân nơi đây cho biết, quần áo đã được tập kết ở đây từ lâu và mong chính quyền khẩn trương thu dọn và có biện pháp xử lý tình trạng này. 

    Hà Nội: Quần áo bỏ hoang, chất cao như núi cạnh đường dân sinh - Ảnh 4.

    Nhiều khu vực, cây cối và cỏ dại đã mọc quấn quanh số rác thải để lâu ngày

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Hà Nội: Quần áo bỏ hoang, chất cao như núi cạnh đường dân sinh - Ảnh 5.

    Một chiếc thắt lưng trên gốc cây khô bị cỏ dại mọc quấn quanh

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị P.Từ Liêm thông tin, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp khu vực cũng như triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng đổ rác, tập kết phế thải trái phép. 

    Trước đây, phường đã cho lắp đặt các biển cấm đổ rác tại khu vực, camera giám sát cũng từng được bố trí để theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm. 

    Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực được giải tỏa phục vụ dự án đường nên camera không thể tiếp tục duy trì tại vị trí cũ và tình trạng trên lại lại tái diễn.

    Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND P.Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng của phường đã nắm thông tin và đang tiến hành các biện pháp xử lý.

    Tin liên quan

    Hà Nội quá tải chất thải rắn xây dựng

    Hà Nội quá tải chất thải rắn xây dựng

    Hoạt động giải phóng mặt bằng quy mô lớn đang khiến Hà Nội đối mặt với bài toán xử lý lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh rất nhiều mỗi ngày.

    Khám phá thêm chủ đề

    hà nội rác thải vệ sinh môi trường Từ Liêm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận