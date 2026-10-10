'Núi' quần áo tại dự án đường nối đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Sáng 10.10, tại khu vực này, quần áo cũ, chăn vải, thắt lưng... được đóng trong bao tải hoặc bó lại tập kết về đây rất nhiều, có chỗ cao gần 2 m.

Một số đã được phủ bạt song vẫn còn rất nhiều quần áo nằm ngổn ngang cạnh đường đi hoặc rơi xuống mương thoát nước.

Quần áo cũ chất cao cạnh lối đi lại của người dân ẢNH: VĂN CHUNG

Số quần áo này được tập kết tại đây một thời gian dài, không được bảo quản, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường ẢNH: VĂN CHUNG

Quần áo nằm trên vỉa hè, dưới mương thoát nước ẢNH: VĂN CHUNG

Bên cạnh nhiều loại mới được mang tới, có không ít quần áo bị cây cối và cỏ dại mọc quấn quanh.

Người dân nơi đây cho biết, quần áo đã được tập kết ở đây từ lâu và mong chính quyền khẩn trương thu dọn và có biện pháp xử lý tình trạng này.

Nhiều khu vực, cây cối và cỏ dại đã mọc quấn quanh số rác thải để lâu ngày ẢNH: VĂN CHUNG

Một chiếc thắt lưng trên gốc cây khô bị cỏ dại mọc quấn quanh ẢNH: VĂN CHUNG

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị P.Từ Liêm thông tin, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp khu vực cũng như triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng đổ rác, tập kết phế thải trái phép.

Trước đây, phường đã cho lắp đặt các biển cấm đổ rác tại khu vực, camera giám sát cũng từng được bố trí để theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực được giải tỏa phục vụ dự án đường nên camera không thể tiếp tục duy trì tại vị trí cũ và tình trạng trên lại lại tái diễn.

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND P.Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng của phường đã nắm thông tin và đang tiến hành các biện pháp xử lý.