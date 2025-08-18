Number 1 nỗ lực liên hệ khách hàng để trao thưởng chương trình khuyến mãi hè

https://www.youtube.com/watch?v=U4CooGCou2E

Trong tổng số 30 mã code trúng 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba và 9 giải Tư tới thời điểm hiện nay, Number 1 đã liên hệ và đang làm thủ tục trao thưởng cho 2 khách hàng trúng giải Nhất, 4 khách hàng trúng giải Nhì, 1 khách hàng trúng giải Ba và 1 khách hàng trúng giải Tư.

Nỗ lực liên hệ các khách hàng trúng giải Nhất, Nhì, Ba, Tư để trao thưởng

Chương trình khuyến mãi của Number 1 không chỉ giúp hàng triệu khách hàng tiếp thêm năng lượng, bền với đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà còn mang đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho mỗi khách hàng.

Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 đang nỗ lực liên hệ với khách hàng trúng thưởng để tiến hành trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư

Đó là niềm vui của người mẹ tại xứ Thanh may mắn có tiền trả nợ; niềm vui của người cha làm công nhân nơi núi rừng biên giới Kontum (cũ) có thêm tiền lo cho con trước thềm năm học mới; niềm hạnh phúc vô bờ của anh nông dân xứ Quảng có thêm iPad Air để kết nối công nghệ, phát triển nghề nông, hay niềm vui của một tài xế tại Đồng Nai khi có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống.

Nhiều người trẻ chọn cách tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày với Nước tăng lực Number 1

Được biết, Ban tổ chức chương trình khuyến mãi "Tiếp năng lượng, bền đam mê" đang nỗ lực liên hệ với 1 khách hàng trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt; 5 khách hàng trúng giải Nhì - mỗi giải là một iPad Air 6 M2 trị giá 17,6 triệu đồng; 8 khách hàng trúng giải Ba - mỗi giải là một AirPods Max trị giá 13 triệu đồng; 8 khách hàng trúng giải Tư - mỗi giải là một loa JBL Partybox trị giá 10,9 triệu đồng để làm các thủ tục trao thưởng.

Nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1 để trả nợ và có vốn làm ăn

Với số tiền trúng lên đến 50 triệu đồng, giải thưởng mà Number 1 đem lại cho những khách hàng trúng giải sẽ góp phần giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Chị Trịnh Thị Ngọc bất ngờ trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ uống Number 1 ẢNH: NVCC

Đơn cử như trường hợp chị Trịnh Thị Ngọc (xã Yên Phú, Thanh Hóa), thời gian vừa qua là những ngày vui khi chị trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi "Tiếp năng lượng, bền đam mê" của Nước tăng lực Number 1.

Với nụ cười hạnh phúc, chị Ngọc cho biết: "Nhận được 50 triệu, mình sẽ khao đồng nghiệp một chầu Nước tăng lực Number 1 để mọi người thêm năng lượng, tỉnh táo làm việc. Mình cũng sẽ biếu bố mẹ, anh chị em mỗi người một chút lộc để chia sẻ may mắn. Số tiền còn lại mình dùng trả nợ tiền xây nhà còn đang thiếu", chị Ngọc tươi cười nói.

Niềm vui cũng bất ngờ đến với chị Lê Thị Ngọc Trang (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Gia, An Giang) khi chị trúng 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè của Nước tăng lực Number 1.

Chị Lê Thị Ngọc Trang vui mừng khi trúng 50 triệu đồng tiền mặt từ Nước tăng lực Number 1 ẢNH: NVCC

"Em bán cà phê, nước ngọt đủ loại nhưng đồ uống em thích nhất vẫn là Nước tăng lực Number 1 bởi hương vị thơm ngon, hợp gu. Buôn bán ngày trúng, ngày thất nên mỗi khi tụt năng lượng hay cần sự tỉnh táo, em thường uống Number 1 để tiếp thêm sức lực, duy trì đam mê với cửa hàng để hướng tới một tương lai ổn định hơn", chị Trang kể.