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Văn hóa

Nước biển từ Hoàng Sa và 7 sắc bằng thủy quân về với Nhà trưng bày Hoàng Sa

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/06/2026 07:17 GMT+7

Tại trụ sở UBND đặc khu Hoàng Sa, Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng), chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 vừa diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là lễ tiếp nhận 7 sắc bằng thủy quân triều Nguyễn có niên đại gần 200 năm và hiện vật nước biển Hoàng Sa do các đơn vị, cá nhân trao tặng.

Nước biển từ Hoàng Sa và 7 sắc... - Ảnh 1.

Lực lượng hải quân trao tặng mẫu nước biển từ Hoàng Sa cho Nhà trưng bày Hoàng Sa

ẢNH: HOÀNG SƠN

TS Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa, cho biết nước biển Hoàng Sa được mang về từ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc không đơn thuần là một mẫu nước. Đó là dấu nối giữa đất liền với biển khơi, giữa Nhà trưng bày Hoàng Sa với vùng biển Hoàng Sa thân yêu. Lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng không chỉ là một lá cờ mà như một ngọn hải đăng giữa biển khơi; là biểu tượng của chủ quyền, của lời thề giữ nước, ý chí kiên cường và sự hiện diện bền bỉ của những người lính hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển.

Nước biển từ Hoàng Sa và 7 sắc... - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khôi (trái) hiến tặng 7 sắc bằng thủy quân triều Nguyễn cho Nhà trưng bày Hoàng Sa

ẢNH: HOÀNG SƠN

Tại chương trình, ông Mai Văn Khôi, đại diện tộc Mai Văn (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã hiến tặng 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân triều Nguyễn mang tên ông Mai Văn Tú, người từng giữ chức Đội trưởng Đội 8, Vệ 5, Trung doanh Thủy sư Kinh Kỳ. Các sắc bằng có niên đại từ năm 1841 - 1864, ghi nhận quá trình công tác, thăng bổ và cống hiến của ông Mai Văn Tú trong lực lượng thủy quân triều Nguyễn. Đặc biệt, một sắc bằng ban hành năm 1864 cho biết ông đã mất tích trong lúc thi hành công vụ trên biển và được triều đình truy phong chức Phó quản cơ Thủy sư Kinh Kỳ.

Theo Nhà trưng bày Hoàng Sa, những tư liệu này không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa mà còn góp phần phản ánh sự hiện diện của bộ máy nhà nước phong kiến VN trong việc tổ chức lực lượng thủy quân, quản lý và bảo vệ vùng biển của đất nước. Mỗi sắc bằng gắn với một nhân thân, một chức vụ và một đơn vị cụ thể, qua đó cung cấp thêm những chứng tích sinh động về truyền thống hướng biển, giữ biển của cha ông.

Dịp này, Nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề Vươn khơi giữ biển, giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu về ngư dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; đồng thời trao tặng cờ Tổ quốc, quà cho ngư dân, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

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