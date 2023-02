Nước có cà phê ngon nhất thế giới tăng nhập khẩu từ Việt Nam

Theo Bộ Công thương, Việt Nam xuất khẩu cả cà phê robusta, arabica và cà phê chế biến sang thị trường Ý. Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta năm 2022 đạt 135.610 tấn, trị giá 278 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng gần 29% về trị giá so với năm 2021. Đặc biệt cà phê arabica đạt 3.330 tấn, trị giá 14 triệu USD, tăng 110% về lượng và tăng 228% về trị giá. Ngược lại, xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam sang Ý giảm 12% so với năm 2021, đạt 3,37 triệu USD.



Xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào Ý tăng mạnh SHUTTERSTOCK

Ý nhập khẩu cà phê từ Việt Nam trong năm 2022 tăng khoảng 16% về lượng và 80% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Ý tăng hơn 1% lên mức 21,36%.

Trong tháng 1.2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Ý tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể đạt 17.270 tấn, trị giá gần 36 triệu USD, tăng 79% về lượng và tăng 81,5% về trị giá so với tháng 12.2022; nếu so với tháng cùng kỳ năm 2022 tăng 30,5% về lượng và tăng 27% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Ý đạt mức 2.067 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 12.2022.