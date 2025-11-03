Nước hoa chai to chiết ra bán lẻ, có vi phạm pháp luật?

Tôi ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM, làm nghề kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa. Khách hàng của tôi có nhu cầu mua nước hoa chiết để tiết kiệm, giảm giá thành. Tôi muốn hỏi, nếu tôi nhập, mua nước hoa chai to rồi chiết ra chai nhỏ 5 - 10ml bán lẻ cho khách hàng thì có vi phạm pháp luật?

Bạn đọc Khánh Linh

Luật sư tư vấn

Luật sư Nguyễn Minh Trí (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, việc mua nước hoa chai lớn về chiết ra các chai nhỏ để bán lẻ là hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể là vi phạm quy định về kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn bao bì của nhà sản xuất và về ghi nhãn mỹ phẩm.

Luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư TP.HCM ẢNH: NVCC

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 điều 71 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì việc các tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường thực hiện hành kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn bao bì của nhà sản xuất sẽ bị xử phạt trong 2 trường hợp sau đây:

Tổng giá trị lô hàng vi phạm dưới 20 triệu đồng: Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Tổng trị giá lô hàng vi phạm từ 20 triệu đồng trở lên: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Đối với các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà có hành vi kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn bao bì của nhà sản xuất như đã nói trên thì bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, theo luật sư Trí, người vi phạm còn bị buộc phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa vi phạm nêu trên.

Theo luật sư Nguyễn Minh Trí, việc mua nước hoa chai lớn về chiết ra các chai nhỏ bán lẻ là hành vi vi phạm pháp luật

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành còn quy định về nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn mỹ phẩm. Cụ thể, điều 18 Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2015, 2018, 2020, 2025 quy định những thông tin sau đây phải được thể hiện trên nhãn sản phẩm, bao gồm: tên của sản phẩm và chức năng, hướng dẫn sử dụng, thành phần công thức đầy đủ, tên nước sản xuất, số lô, ngày sản xuất và hạn dùng…

Trên thực tế, việc chiết nước hoa, mỹ phẩm ra bán lẻ thường dẫn đến việc không đầy đủ hoặc sai lệch các thông tin bắt buộc này, gây vi phạm quy định về ghi nhãn và chất lượng nước hoa, mỹ phẩm.

Như vậy, theo luật sư Nguyễn Minh Trí, việc mua nước hoa chai to về chiết ra các chai nhỏ bán lẻ là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền và buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm vì lý do kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn bao bì của nhà sản xuất.

Do đó, người kinh doanh nước hoa cần lưu ý, chỉ nên kinh doanh nước hoa nguyên chai, nguyên hộp do nhà sản xuất chính hãng cung cấp, tránh các hành vi sang chiết ra chai nhỏ hơn, không đúng bao bì của nhà sản xuất để bán lẻ.