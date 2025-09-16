Nước hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold ‘tiếp lửa’ hơn 9.000 runner tại VnExpress Marathon Cần Thơ

Thương hiệu Dongwha Red Ginseng Gold là nhà tài trợ đồng tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 ẢNH: TSP

Hành trình vượt giới hạn

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc thi tốc độ, giải lần này đã ghi dấu nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí và sự kiên trì của các runner.

Một nữ vận động viên lần đầu tham gia cự ly 21km chia sẻ đã có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục: "Cơ mỏi rã rời ở km 15, lúc đó tôi chỉ muốn dừng lại. Nhưng nhìn những người xung quanh và nhớ đến mục tiêu mình đã đặt ra, tôi cố thêm từng bước". Khi cán đích, cảm giác vỡ òa khiến cô nhớ mãi.

Gian hàng của Dongwha Red Ginseng Gold trở thành “trạm tiếp năng lượng” được các runner tin tưởng ghé thăm trước giờ thi đấu ẢNH: TSP

Một vận động viên khác đến từ Hà Nội lại chọn thử thách cao nhất: 42 km. "Ban đầu tôi nghĩ đó là điều bất khả thi. Nhưng nhờ chế độ luyện tập nghiêm túc và chuẩn bị dinh dưỡng đầy đủ, tôi đã băng qua vạch đích. Quan trọng hơn cả là tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng". Với anh, đây không chỉ là chiến thắng trên đường chạy, mà còn là sự tự tin để đối diện những thử thách khác trong cuộc sống.

Nguồn năng lượng tiếp sức kịp thời từ racekit

Trong hành trình vượt giới hạn ấy, năng lượng là yếu tố quyết định. Mỗi runner đều có chiến lược riêng: người chuẩn bị thực phẩm bổ sung năng lượng, người uống điện giải. Ở giải chạy này, nhiều vận động viên bất ngờ khi thấy nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold xuất hiện trong racekit.

Một runner thưởng thức nước uống hồng sâm ngay tại gian hàng của thương hiệu ẢNH: TSP

Một vận động viên cho biết: "Tôi mang theo chai hồng sâm trong racekit, uống vài ngụm ở đoạn giữa đường. Thật sự lúc đó tôi thấy nhẹ hơn, cơ thể có thêm sức để hoàn thành chặng cuối". Một vận động viên khác lại chọn dùng sau khi cán đích: "Sau hơn bốn giờ chạy, cơ thể mệt nhoài, nhưng chỉ cần vài phút nghỉ ngơi với nước hồng sâm, tôi thấy hồi phục được phần nào".

Những trải nghiệm thực tế đó đã biến sản phẩm trở thành "người bạn đồng hành" đáng tin cậy trên đường chạy. Không chỉ xuất hiện như món quà trong racekit, nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold còn mang đến giá trị khác biệt nhờ có thành phần hồng sâm 6 năm tuổi Hàn Quốc - loại dược liệu quý nổi tiếng giúp bổ sung năng lượng, tăng cường sức bền và hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hồng sâm chứa nhiều ginsenosides, hợp chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi và tăng khả năng tập trung. Đây là những yếu tố then chốt giúp vận động viên duy trì phong độ và hồi phục nhanh sau cường độ vận động cao.

Với thiết kế nhỏ gọn, nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold là “trợ thủ” phục hồi năng lượng tiện lợi của nhiều runner ẢNH: TSP

Đặc biệt, sản phẩm được phát triển bởi Dongwha Pharm - tập đoàn Dược phẩm có mặt hơn 128 năm tại Hàn Quốc. Với nền tảng bề dày lịch sử và uy tín, Dongwha Pharm cam kết mang lại những sản phẩm an toàn, chất lượng, được tin dùng tại nhiều quốc gia. Chính sự kết hợp giữa giá trị khoa học, uy tín thương hiệu và trải nghiệm thực tế của runner đã khẳng định vai trò đồng hành thiết thực của nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold tại VnExpress Marathon.

Lan tỏa tinh thần "khỏe để vươn xa"

Với vai trò nhà tài trợ đồng, Dongwha Red Ginseng Gold không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sản phẩm, mà còn trực tiếp hiện diện tại sự kiện. Đại diện thương hiệu cùng ban tổ chức có mặt tại vạch đích, trao huy chương và chúc mừng runner. "Chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui cùng vận động viên, và tin rằng khi có đủ năng lượng, mỗi người đều có thể chinh phục mục tiêu của riêng mình", ông Roh Woong Ho, CEO Trung Sơn Pharma, đại diện nhãn hàng cho biết.

Đại diện nhãn hàng Dongwha Red Ginseng Gold nhận bảng tri ân đồng hành trong giải chạy ẢNH: TSP

Khoảnh khắc những tấm huy chương được trao tận tay, kèm theo cái bắt tay và nụ cười, không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là biểu tượng cho tinh thần "khỏe để vươn xa" - thông điệp mà thương hiệu mong muốn lan tỏa.

Giải chạy đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn trong từng câu chuyện cá nhân. Với nhiều người, đây không chỉ là cuộc đua thể thao mà là hành trình khẳng định bản thân, thử thách ý chí và lan tỏa lối sống khỏe mạnh. Sự đồng hành của những thương hiệu như nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold góp phần làm nên thành công ấy. Không chỉ hỗ trợ bổ sung năng lượng kịp thời, thương hiệu còn gửi đi thông điệp về sự bền bỉ và tinh thần vươn lên trong cuộc sống.

Nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold là sản phẩm của Tập đoàn Dongwha Pharm, công ty dược phẩm lâu đời (128 năm) tại Hàn Quốc. Với chiết xuất chính từ hồng sâm 6 năm tuổi, sản phẩm giúp tăng cường năng lượng, giảm mệt mỏi và hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả. Hiện sản phẩm được phân phối độc quyền tại hệ thống nhà thuốc Trung Sơn trên toàn quốc.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm tại website http://www.trungsoncare.com/ hoặc các nhà thuốc thuộc hệ thống Trung Sơn Pharma.