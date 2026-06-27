Ông Nghĩa - một người đàn ông miền Tây sống cô độc, không người thân thích. Hơn hai mươi năm trước, ông gặp bà Duyên - một người phụ nữ miền Trung bỏ quê vào Nam sau những năm tháng bị chồng bạo hành. Xa gia đình, mất liên lạc với con trai, bà Duyên sống lưu lạc rồi được ông Nghĩa cưu mang.

Từ hai người xa lạ, họ nương tựa vào nhau vượt qua những năm tháng nghèo khó. Dù không cưới hỏi hay có danh phận chính thức, cả hai vẫn sống như một gia đình thực sự bằng tình thương, sự sẻ chia và lòng thủy chung. Thế nhưng, sâu trong lòng bà Duyên luôn tồn tại nỗi đau về đứa con trai thất lạc. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đến trường hay trong những cơn ác mộng giữa đêm, ký ức về con lại ùa về, khiến bà day dứt khôn nguôi.

Nước Lớn Nước Ròng | Phim ngắn Vietnamese 2026

Một ngày nọ, Nam - chàng trai trẻ trong xóm đam mê làm vlog - vô tình quay cảnh bà Duyên bán cá bống rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn video bất ngờ lan truyền rộng rãi và đến được với Vinh, người con trai vẫn luôn đau đáu tìm mẹ suốt nhiều năm qua. Sau khi liên hệ với Nam, Vinh được ông Nghĩa âm thầm giúp đỡ và cho biết địa chỉ nơi mẹ mình đang sinh sống.

Cuộc đoàn tụ diễn ra đầy xúc động khi Vinh xuất hiện trước cửa căn nhà ven sông cùng món đồ chơi cá gỗ từ thời thơ ấu. Nhận ra kỷ vật quen thuộc, bà Duyên nghẹn ngào ôm chầm lấy con trai sau bao năm xa cách. Trong nước mắt, Vinh tha thiết mong mẹ trở về quê để được sống bên con cháu, bù đắp cho những năm tháng chia ly.

Đứng trước giây phút ấy, ông Nghĩa hiểu rằng điều bà Duyên mong mỏi nhất trong cuộc đời chính là được gặp lại con. Dù đau lòng khi phải xa người bạn đời đã gắn bó hơn hai mươi năm, ông vẫn chọn hy sinh hạnh phúc riêng, động viên bà trở về với gia đình. Chính sự bao dung và nghĩa tình của ông đã giúp bà Duyên tìm lại được bến đỗ mà bà hằng mong nhớ suốt bao năm.