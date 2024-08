Nước lũ bao vây 462 nhà dân ở Cao Bằng

Cụ thể, có 462 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, 1 nhà sập hoàn toàn do sạt lở đất; 407 nhà bị ngập nước dưới 1 m (TP.Cao Bằng 178 nhà, H.Hòa An 97 nhà, H.Hà Quảng 91 nhà, H.Trùng Khánh 41 nhà); 53 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở.

Nước lũ khiến hàng loạt ngôi nhà ở TP.Cao Bằng bị ngập ẢNH: TRUNG DŨNG

Về nông nghiệp, 1.319,79 ha (H.Hòa An 577,96 ha, TP.Cao Bằng 360 ha; H.Hà Quảng 180,52 ha, H.Trùng Khánh 153,08 ha, H.Quảng Hòa 48,23 ha) lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3,78 ha ao đầm nuôi cá bị ngập, cuốn trôi; 2 nhà văn hóa xóm bị hư hỏng; 49 m kênh bị hư hỏng tại Hà Quảng.

Về giao thông, 69 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông (Hòa An 27 tuyến, TP.Cao Bằng 7 tuyến, Hà Quảng 16 tuyến, Thạch An 14 tuyến, Quảng Hòa 4 tuyến, Trùng Khánh 1 tuyến).

Nước lũ cũng làm cô lập toàn bộ khu vực TT.Xuân Hòa (H.Hà Quảng) trong khoảng 5 tiếng.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, với các hộ bị ngập, lực lượng chức năng đã sơ tán người, đồ đạc có giá trị để giảm thiệt hại. 27 hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được yêu cầu di dời đến nơi an toàn.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng, một số sông, suối trên địa bàn tỉnh xuất hiện lũ, gây ngập các khu vực ven sông Bằng của H.Hòa An và TP.Cao Bằng từ 0,3 - 1 m.

Cụ thể, sông Bằng có lũ từ 17 giờ ngày 23.8, mực nước tại Trạm thủy văn Bằng Giang 180,42 m, đạt đỉnh lúc 11 giờ 30 ngày 24.8 mức 182,45 m và đang xuống chậm.

Trong khi đó, sông Gâm tại Trạm đo thủy văn Bảo Lạc lúc 21 giờ ngày 23.8 là 196,20 m, trên BĐ1 0,2 m; ngày 24.8 là 196,05 m và cũng đang xuống chậm.