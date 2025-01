Nước Mỹ thắt chặt an ninh sau loạt vụ nổ, đâm xe chấn động

Các thành phố của Mỹ đang bắt đầu năm mới trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau vụ đâm xe vào đám đông ở New Orleans và vụ nổ bên ngoài khách sạn Trump ở Las Vegas.

Các vụ việc này đều làm dấy lên lo ngại sẽ còn nhiều mối đe dọa hơn trong tháng 1.2025, thời điểm có nhiều sự kiện công cộng quy mô lớn.

Tại thủ đô Washington, cảnh sát cho biết đã tăng cường an ninh trên toàn thành phố.

Động thái này diễn ra trước quốc tang của cựu Tổng thống Jimmy Carter vào ngày 9.1, cũng như lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20.1.

Nhân viên an ninh tuần tra trên Phố Bourbon ở New Orleans, Louisiana ẢNH: REUTERS

Hôm 2.1, ban tổ chức giải bóng đá thường niên Sugar Bowl ở New Orleans - bị hoãn một ngày do vụ tấn công - cũng thắt chặt an ninh hơn.

Trước trận đấu, vành đai an ninh xung quanh sân Superdome đã được mở rộng bằng các rào chắn mới, và sân vận động đã được chó đánh hơi bom rà soát nhiều lần.

Ở New York, an ninh được tăng cường bên ngoài Tháp Trump, các ga xe lửa lớn như Ga Penn, cũng như một số địa điểm khác trên toàn thành phố.

Và chỉ vài ngày trước ngày đánh dấu vụ tấn công 6.1.2021 vào Điện Capitol, FBI đã công bố đoạn video mới về vụ nổ bom ống chưa được giải quyết, nhằm tìm kiếm những đầu mối mới.

Nghi phạm đã đặt hai quả bom ống gần Điện Capitol vào đêm trước vụ tấn công - cảnh sát đã vô hiệu hóa cả hai quả bom này.

Mặc dù đã treo thưởng 500.000 USD, FBI vẫn chưa thể xác định được nghi phạm trong cuộc săn lùng kéo dài 4 năm của mình.