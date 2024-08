Nước Pháp hậu Olympic và trước Paralympic có gì lạ?

An ninh được nới lỏng



Suốt gần 3 tuần diễn ra Olympic, bầu không khí nước Pháp khá ngột ngạt khi trên đường phố, sân bay, bến tàu, ga xe lửa, các trạm metro, nói chung là những khu vực nhạy cảm luôn có lực lượng an ninh dày đặc. Khắp nơi cảnh sát đứng đầy, bảo vệ rất nghiêm ngặt và kiểm soát rất chặt chẽ. Trong bối cảnh mà thế vận hội vẫn còn bị đe dọa không chuyện này cũng chuyện khác, sẽ làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh nước chủ nhà. Nên việc Paris thắt chặt an ninh là điều vô cùng cần thiết. Không chỉ đảm bảo an toàn cho ngày hội thể thao toàn cầu mà còn mang lại sự yên tâm cho gần 14.000 quan chức, HLV, VĐV của 207 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng nghìn phóng viên báo chí, hàng triệu du khách và gần chục triệu người Pháp từ các nơi đổ về theo dõi, tham dự Olympic.

Các trạm metro đã không còn thấy bóng dáng an ninh dày đặc Q.T

Nhưng sau khi Olympic kết thúc, chúng tôi dạo một vòng thì thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường. An ninh đã có sự nới lỏng nhất định khi các khu vực công cộng hiếm thấy cảnh sát đông đảo như trước. Thậm chí một số bến bãi bị phong tỏa trong 20 ngày trước thì giờ đã được cho khôi phục để người dân đi lại thuận tiện. Chúng tôi đi metro một số tuyến dẫn về trung tâm và Khải hoàn môn thì không còn tình trạng "đóng khung" bởi các chốt như trước nữa, mà tất cả đều thông suốt.

Khu vực Khải hoàn môn sáng 13.8 đã có rất đông du khách thoải mái đi ngắm cảnh chứ không bị siết an ninh như trước Q.T

Số là trong thời gian Olympic, có rất nhiều trạm metro đột ngột bị đóng cửa, khiến du khách bất ngờ, phải đi vòng hoặc đổi qua các tuyến tàu khác, dẫn đến mất nhiều thời gian. Như hôm chúng tôi đi xem judo đến Champ de Mars phải đi vòng vèo đổi trạm liên tục đến muộn mất gần nửa tiếng. Hoặc như đến Invalides xem bắn cung "có đi không về" khi tuyến metro đóng cửa 1 làn và buộc phải chuyển sang loại tàu nhanh. Nhưng trong ngày 12 và 13.8 thì tất cả đều "mở". Du khách vì thế đổ ra đường rất đông, nhất là ở khu vực Grand Palace gần bảo tàng Louvre và dĩ nhiên hàng quán bán chạy như tôm tươi chứ không còn ế ẩm do du khách ít được vào các khu vực này như hơn 2 tuần trước.

Một nhóm du khách Việt Nam đến bảo tàng Louvre mà không bị nghẽn trạm metro như thời gian Olympic Q.T

Tiếp tục tận dụng các điểm thi đấu "danh lam thắng cảnh"

Pháp đã tổ chức thành công Olympic với nhiều ấn tượng. Đặc biệt nhất chính là lấy các khu vực danh lam thắng cảnh làm điểm thi đấu một số môn, thu hút rất nhiều người xem. Ngay sau Olympic, chúng tôi đến tháp Eiffel, Pont Alexander, Les Invalides, Grand Palais, những nơi từng "dậy sóng" tưng bừng những ngày tranh tài hào hứng thì thấy các công nhân đang tháo ráp khán đài dã chiến, các lực lượng vệ sinh đang khẩn trương dọn dẹp để mặt bằng lấy lại sự thông thoáng, đồng thời tạo không gian mở hơn, bớt đi cái nóng hầm hập của mùa hè đổ lửa tại Paris.

Khu vực Trocadero diễn ra lễ khai mạc Olympic cũng bắt đầu được tháo ráp để nhường chỗ cho các cuộc thi đấu Paralympic Q.T

Thực tế người Pháp lại tiếp tục tận dụng các điểm thi đấu danh lam thắng cảnh cho sự kiện Paralympic (thế vận hội dành cho người khuyết tật) sẽ tranh tài cũng tại Paris từ ngày 28.8 đến 8.9 với 22 môn và 549 bộ huy chương. Cũng bắn cung tại Ivalides, judo tại Champ de Mars, 3 môn phối hợp tại Port Alecxander, bóng đá tại tháp Eiffel (thay cho bóng chuyền bãi biển). Điều này tiếp tục tạo nên sức hút du khách một lần nữa và dĩ nhiên an ninh sẽ trở lại thắt chặt. Nhưng BTC chủ nhà vẫn quyết tâm làm nhiều thứ bên ngoài sân vận động, chẳng hạn như lễ khai mạc tại Place de la Concorde. Tất cả nhằm mang lại những nét văn hóa và nghệ thuật đặc sắc để tiếp tục tôn vinh ngày hội thể thao toàn thế giới.

Một nét đặc biệt là những ngày này, không khí rộn ràng tươi vui và mọi sinh hoạt trở lại bình thường với người dân Paris. Người dân đổ ra đường, đến các nhà thi đấu, điểm tập luyện chơi thể thao thoải mái. Họ vẫn hát vang những bài hát sinh động của Olympic, vẫn luận bàn sôi nổi về chiến thắng sít sao của đoàn thể thao Mỹ trước Trung Quốc, về những câu chuyện. về tình bạn, tình yêu rất cảm động trong thời gian thế vận hội. Tất cả như đang ngóng chờ ngày hội Paralympic sắp diễn ra, mang lại cảm giác thú vị một lần nữa.