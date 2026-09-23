‘Nước sạch cho em’: Đưa nước sạch đến trường học đầu năm học mới

Từng gặp khó khăn về nguồn nước sạch, thậm chí có thời điểm nguồn nước bị nhiễm mặn, năm học mới này, học sinh Trường tiểu học Tân Long, xã Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đã có thêm nguồn nước sạch để uống và sinh hoạt ngay tại trường trong dự án "Nước sạch cho em".

Theo cô Trần Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Long, nhà trường thường gặp khó khăn do thiếu nguồn nước sạch. Khi hệ thống lọc nước và bồn rửa tay được đưa vào sử dụng, học sinh có nước sạch để uống và vệ sinh cá nhân ngay trong khuôn viên trường. Ngay khi được đưa vào sử dụng, các em học sinh đã rất háo hức tự tay lấy nước uống, rửa tay, trải nghiệm hệ thống mới.

Học sinh đang trải nghiệm hệ thống lọc nước mới tại Tiểu học Ea Bar - Đắk Lắk

Những dòng nước sạch của dự án “Nước sạch cho em” cũng đã đến với học sinh Trường tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (TP.Cần Thơ), tạo nguồn nước sạch, góp phần bảo đảm sức khỏe để học sinh thuận lợi hơn trong học tập và vui chơi.

Điểm đến tiếp theo là Trường tiểu học Minh Thạnh, xã Minh Thạnh, TP.HCM. Tại đây, hệ thống lọc nước RO công suất 150 lít/giờ cùng trạm rửa tay chuyên dụng đã được đưa vào sử dụng, phục vụ hơn 700 học sinh. Những vòi nước mới cũng nhanh chóng trở thành điểm quen thuộc của các em sau giờ học, giờ vui chơi và vận động.

Đồng Tháp và Cần Thơ, TPHCM là ba trong năm điểm trường đầu tiên của dự án “Nước sạch cho em - Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng”. Dự án do iSMART khởi xướng và tài trợ, phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund khảo sát và triển khai; nhà trường và địa phương tiếp nhận, quản lý để các hệ thống được sử dụng lâu dài, hiệu quả.

Theo kế hoạch, hệ thống lọc nước RO công suất lớn được triển khai tại 5 điểm trường, phục vụ hơn 2.250 học sinh và hơn 160 cán bộ, giáo viên. Bên cạnh nguồn nước uống sạch, học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác, giúp học sinh nâng cao ý thức sử dụng nước hợp lý và giữ gìn vệ sinh học đường.

Học sinh đang trải nghiệm bồn rửa tay mới tại Trường tiểu học & THCS Tung Chung Phố - Lào Cai

Chia sẻ về dự án, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Phát triển kinh doanh iSMART Education, cho biết bên cạnh việc đào tạo kiến thức, đơn vị quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ sự phát triển của học sinh. “Nước và nước sạch là một điều không thể thiếu trong quá trình phát triển của các em. Chúng tôi chọn giải pháp đưa nguồn nước sạch đến với các em để làm sao các em học sinh có chất lượng cuộc sống tốt nhất ”, bà Kim Oanh chia sẻ.

Sau ba điểm trường tại khu vực phía Nam, hành trình “Nước sạch cho em” tiếp tục đến Đắk Lắk và Lào Cai, nơi điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch vẫn còn nhiều khó khăn. Năm học mới đã bắt đầu. Và với nhiều học sinh, niềm vui đến trường còn đến từ một điều rất gần gũi: có nguồn nước sạch để sử dụng mỗi ngày.