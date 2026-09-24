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    Nước sông Buông dâng cao, người dân Đồng Nai 3 giờ sáng gọi nhau 'chạy lũ'
    VideoThời sự

    Nước sông Buông dâng cao, người dân Đồng Nai 3 giờ sáng gọi nhau 'chạy lũ'

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Rạng sáng 24.9.2026, nước sông Buông dâng cao, tràn vào một số khu dân cư ở khu phố Hương Phước (ấp Miễu cũ), thuộc phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

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