Nước uống trực tiếp - thông điệp văn minh, hiện đại của TP.HCM

Công trình này mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến khích thói quen sử dụng nguồn nước sạch, an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Các đại biểu uống nước tại trụ nước uống trực tiếp mới lắp đặt tại Đài liệt sĩ Quận 3 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) Ảnh: ĐVCC

Công trình trụ nước uống trực tiếp được lắp đặt tại Đài liệt sĩ Quận 3 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) càng thêm phần ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh toàn dân cả nước hướng tới các sự kiện trọng đại: 50 năm đất nước thống nhất, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng TP.HCM chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và phường Xuân Hòa hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Với trách nhiệm của mình, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nói riêng, cũng như Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) nói chung, luôn mong muốn được chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng. Những trụ uống nước tại vòi không chỉ là tiện ích công cộng, mà còn là thông điệp sẻ chia, như một lời động viên gửi đến bà con lao động, các bạn sinh viên học sinh giải khát trong những trưa hè oi ả. Tuy đây chỉ hành động nhỏ mang dòng nước mát lành nhưng chứa đựng hơi ấm tình người tiếp thêm nghị lực vươn lên trên con đường học tập, mưu sinh vất vả.

Việc này góp phần tham gia xây dựng hình ảnh của một thành phố trẻ, văn minh, hiện đại, nghĩa tình gửi đến du khách khi đến công tác, tham quan du lịch thành phố.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cho biết, trụ nước uống trực tiếp được tổ chức tại Đài liệt sĩ Quận 3, phường Xuân Hòa với con đường mang tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa ghi dấu những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, nơi có cây cầu và con đường mang tên người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, cùng biết bao thế hệ đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc cho thế hệ hôm nay và mai sau phải luôn biết ơn, trân trọng, đồng thời chung sức giữ gìn, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp thế hệ cha anh đi trước.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, công trình này sẽ trở thành một điểm nhấn mang giá trị xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời là bước khởi đầu để ngày càng có thêm nhiều trụ uống nước công cộng được lắp đặt phục vụ nhân dân thành phố. Đây cũng là lời cam kết, là trách nhiệm của SAWACO và Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trong hành trình ‘phát triển vì cộng đồng’’, ông Nam nói.