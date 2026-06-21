Nước Ý: Gốc đồng quê, chiều sâu thanh lịch và những điều bất ngờ

Nước Ý không chỉ là những quảng trường cổ kính hay những biểu tượng quen thuộc như Rome hay Venice. Đằng sau vẻ đẹp nổi tiếng đó là một câu chuyện dài về nguồn gốc bình dị, chiều sâu văn hóa và vô số điều bất ngờ ít người biết tới — từ “xứ sở bò con”, cái nôi của ngân hàng, đến những bí mật thú vị về ẩm thực, giáo dục và gu thẩm mỹ. Hành trình khám phá nước Ý vì thế không chỉ là chiêm ngưỡng, mà còn là hiểu và cảm nhận.