'Nước Ý: Từ trực họa đến xưởng họa' và tình bạn của cặp đôi Khánh - Thụy

Tại sao lại là những lát cắt trong sự nghiệp sáng tác của Dương Thụy và Bùi Duy Khánh?

Chia sẻ về lý do chọn tranh của hai họa sĩ Khánh - Thụy cho buổi triển lãm lần này, chị Lê Phạm Ngọc Minh tâm sự: “Lý do đầu tiên để Patron chọn Khánh và Thụy là vì tài năng và tên tuổi của họ. Cả hai đều là họa sĩ đã thành danh, là những người có ý tưởng, phong cách, nghệ thuật rất riêng, đặc biệt hơn khi anh Bùi Duy Khánh là Chủ tịch Hiệp hội Màu nước Quốc tế tại Việt Nam. Có thể nói anh Khánh là “master”, là nguồn cảm hứng của giới màu nước Việt Nam. Không chỉ thế, anh còn như một người thầy đã dạy nhiều thế hệ, nhiều họa sĩ vẽ màu nước chuyên nghiệp. Một lý do đặc biệt hơn khi Patron chọn trưng bày tranh của hai anh Khánh và Thụy đó chính là mối quan hệ của hai họa sĩ này. Anh Thụy trước khi nghe theo “tiếng gọi của con tim” và dành hết tâm huyết cho con đường nghệ thuật, từng là một kiến trúc sư. Và chính anh Khánh là người truyền cảm hứng, người thầy của anh Thụy. Dương Thụy từng chia sẻ với tôi, họa sĩ Duy Khánh là một phần động lực để anh Thụy từ bỏ nghề trước kia và trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp như bây giờ".