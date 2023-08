Nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ cho trẻ từ sớm tại Hội đồng Anh

Các khóa học tại Hội đồng Anh được thiết kế cho các học viên độ tuổi từ 6-17.

Khóa học Primary Plus (dành cho độ tuổi 6-10) tập trung phát triển toàn diện bốn kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng mềm. Khóa học Secondary Plus (dành cho độ tuổi 11-14) nâng cao khả năng giao tiếp và trau dồi kiến thức để các em thành công trong lớp học lẫn các kỳ thi quốc tế. Khóa học Secondary Plus and IELTS - Tiếng Anh THPT Học thuật và IELTS (dành cho độ tuổi 15-17) mang đến các chương trình học đa dạng về các chủ đề thực tế, trang bị tri thức vững chắc cho các em bước vào môi trường toàn cầu.