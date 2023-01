Nuôi dưỡng thành công bé trai người Canada sinh non 25 tuần tuổi

Chiều nay 3.1, Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội) công bố nuôi dưỡng thành công bé trai sinh non ở tuổi thai 25 tuần, nặng chỉ 500 g.

Em bé có bố và mẹ quốc tịch Canada. Mẹ của bé trai gốc Việt, sinh ra tại Canada. Trước khi mang thai bé trai này, người mẹ đã có 1 lần sảy thai và 3 lần thai lưu do bị tiền sản giật.

Lần mang thai bé trai này, người mẹ về Việt Nam theo dõi sức khỏe. Sản phụ được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư khi mang thai 24 tuần tuổi với tiền sử có bệnh tiền sản giật. Em bé được sinh mổ khi mẹ mang thai 25 tuần, do lúc này mẹ tiền sản giật nặng, thai suy nặng chậm phát triển trong buồng tử cung gây suy dinh dưỡng, suy thai mạn tính.

Bé trai ra đời cân nặng khi sinh chỉ 500 gram, hạ huyết áp, được điều trị và chăm sóc rất đặc biệt, phải can thiệp thở máy trong 41 ngày, bị viêm phổi ở ngày thứ 40. Bé được cho ăn sữa mẹ sớm để giúp đường ruột phát triển, hồi phục, tránh bị viêm ruột hoại tử.

Ra viện chiều nay 3.1, bé được 97 ngày tuổi, tương đương với tuổi thai 38 tuần, cân nặng cũng tương đương tuổi thai (2 kg).

Đặc biệt, bé đã tự thở, có phản xạ bú tốt, siêu âm tim qua thóp chưa phát hiện bất thường. Bé có cảm xúc biết cười tự phát; khi massage biết thể hiện sự dễ chịu. Mẹ của bé được hướng dẫn chăm sóc theo phương pháp Kangaroo khi bé 76 ngày tuổi.





Thành công của ngành sản khoa

Qua thực tế điều trị, chăm sóc bé sinh non, lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản T.Ư, cho hay: "Chúng tôi nhận thấy, cùng với các can thiệp hỗ trợ bằng các thiết bị hiện đại, bé sinh non được cho ăn sữa mẹ sớm, được massage sớm là quan trọng. Trong đó, ăn sữa mẹ sớm kích thích nhu động ruột, niêm mạc ruột phát triển, trường thành; tăng cường dinh dưỡng sớm cho trẻ và giúp các lợi khuẩn đường ruột phát triển".

Các bác sĩ cho biết, nuôi dưỡng em bé rất công phu. Khởi đầu bé chỉ ăn ½ ml sữa (khoảng 10 giọt sữa/bữa), với 16 bữa/ngày. Đến ngày thứ 12 bé ăn được 9 - 10 ml sữa/bữa.

Còn massage sớm giúp cho bé được thư dãn, thần kinh phát triển, lưu thông máu huyết tốt, hệ hô hấp ổn định, trẻ sinh non đỡ bị cơn ngừng thở và tím tái.

Theo PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, với các ca tiền sản giật, chiến lược xử trí rất quan trọng. Đầu tiên là phải đảm bảo bà mẹ an toàn tuyệt đối, không có biến chứng do tiền sản giật là co giật, rau bong non, biến chứng của gan. Tiếp theo đó là ưu tiên con, chọn thời điểm lấy thai. Với thai trước 28 tuần tuổi là thai cực kỳ non tháng. Trường hợp của em bé này không thể giữ được thêm trong tử cung mẹ do nguy cơ gây ra tai biến cho mẹ và con đều lớn quá. Do đó, chọn thời điểm lấy thai là bản lĩnh và kinh nghiệm của thầy thuốc sản khoa.

"Đây là trường hợp rất khó do mẹ là ca sản bệnh đặc biệt từng có 1 lần sảy thai và 3 lần thai lưu do tiền sản giật; em bé sinh non tháng, nhẹ cân và rất kém phát triển khi trong bụng mẹ. Điều trị và nuôi dưỡng thành công bé trai này là thành công của ngành sản khoa nước nhà”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư chia sẻ.