Nuôi dưỡng tương lai ngành hàng không từ hôm nay

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (hàng đầu, thứ tư từ phải sang) chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành VABA nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 13.7, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2020 - 2025), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2026 - 2031), đồng thời bầu Ban Chấp hành gồm 25 ủy viên và Ban Thường trực gồm 1 Chủ tịch, 7 Phó chủ tịch.

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp hàng không

Trình bày Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Bùi Doãn Nề, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VABA, cho biết giai đoạn tới mở ra nhiều cơ hội phát triển khi Việt Nam bước vào thời kỳ tăng trưởng mới, trong khi Đông Nam Á tiếp tục được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đánh giá là một trong những thị trường hàng không năng động nhất thế giới.

Theo ông Nề, VABA sẽ tập trung tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp hội viên, thúc đẩy hợp tác trong toàn hệ sinh thái hàng không từ vận tải, khai thác cảng, quản lý bay, logistics, kỹ thuật đến đào tạo và công nghệ. Hiệp hội cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tịch VABA nhiệm kỳ 2026 - 2031, khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hàng không với Chính phủ và các cơ quan quản lý; chủ động tham gia phản biện chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong toàn hệ sinh thái hàng không và đồng hành xây dựng ngành hàng không Việt Nam phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực.

Nuôi dưỡng tương lai từ hôm nay

Đóng góp ý kiến tại Đại hội, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó chủ tịch VABA nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho rằng sau giai đoạn phục hồi, ngành hàng không cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực chống chịu và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Vietjet phát biểu tại đại hội

"Nuôi dưỡng tương lai ngành hàng không không có nghĩa là chờ đợi những điều kiện thuận lợi hơn, mà là luôn chủ động lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực và đầu tư cho tương lai. Chỉ khi có sự chuẩn bị từ hôm nay, ngành hàng không mới đủ năng lực ứng phó với những biến động về nhiên liệu, chuỗi cung ứng và các rủi ro của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời tiếp tục duy trì kết nối và đóng góp cho tăng trưởng của đất nước", bà Yến Phương chia sẻ.

Theo bà Yến Phương, để xây dựng nền tảng phát triển bền vững, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách bảo đảm an ninh năng lượng thông qua phát triển năng lực sản xuất nhiên liệu bay trong nước, đồng thời xây dựng lộ trình phù hợp cho nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), góp phần nâng cao tính tự chủ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư đội tàu bay hiện đại, phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa (MRO), đào tạo nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của ngành hàng không Việt Nam.

"Nuôi dưỡng tương lai ngành hàng không không có nghĩa là chờ đợi những điều kiện thuận lợi hơn, mà là luôn chủ động lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực và đầu tư cho tương lai". Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương

Bà Yến Phương cũng đề xuất xây dựng chính sách phát triển đồng bộ cho toàn hệ sinh thái hàng không, từ hãng hàng không, sân bay, điều hành bay, dịch vụ mặt đất, logistics, nhiên liệu, MRO đến đào tạo. Theo bà, nhiều quốc gia đã coi hàng không là hạ tầng chiến lược và ban hành các chính sách đồng bộ cho toàn chuỗi giá trị nhằm tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại diện Vietjet khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục tiên phong đầu tư đội tàu bay hiện đại, mở rộng mạng bay quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đồng hành cùng Chính phủ, VABA trong việc xây dựng hệ sinh thái hàng không Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có sức cạnh tranh trong khu vực.

Thông điệp xuyên suốt của đại hội là chỉ khi Chính phủ, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành xây dựng một hệ sinh thái hàng không hiện đại, tự chủ và phát triển bền vững thì ngành hàng không Việt Nam mới đủ năng lực cạnh tranh, tiếp tục kết nối Việt Nam với thế giới và đóng góp mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.