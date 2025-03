Nuôi dưỡng văn hóa Việt trong môi trường quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giáo dục hiện đại bên cạnh việc đào tạo kiến thức, kỹ năng và tư duy phản biện thì việc xây dựng cho học sinh một nền móng đạo đức vững chắc là mục tiêu quan trọng để hình thành nên những công dân toàn cầu.

Trọng Lễ nghĩa và luôn ý thức giữ gìn không gian học tập thân thiện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau đã là hành động tự nhiên, duy trì nếp sống văn minh của học sinh trong ngôi nhà Asian School.

Ngay từ khi bước chân vào trường, thầy cô và các em học sinh đã đón nhau bằng những lời chào ấm áp, nụ cười thân thiện, trao cho nhau ánh mắt trìu mến và vòng tay yêu thương. Mỗi tiết học hay những giờ ra chơi, tiếng chào hỏi ríu rít, tiếng dạ thưa như những nốt nhạc kết nối các em học sinh với nhau và với thầy cô giáo. Trước thang máy, lên cầu thang, vào thư viện,… đều thấy hình ảnh quen thuộc, các em tự giác xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy, biết nhường nhịn nhau - tất cả đã trở thành nét văn hóa ứng xử thật đẹp. Cả trong từng giờ ăn, tiếng mời nhau dùng bữa không bao giờ thiếu như là lời động viên khích lệ mà cô trò dành cho nhau để bữa ăn ngon miệng hơn,… Những hoạt động, cử chỉ ứng xử giản dị, nhẹ nhàng ấy đã tạo nên một bức tranh Lễ nghĩa khác biệt của học sinh Asian School.

Các thầy cô giáo đón học sinh lớp 1 đến trường

Giáo dục đạo đức và lễ nghĩa không chỉ dừng lại trong phạm vi trường lớp mà còn được học sinh duy trì, lan tỏa vào đời sống hằng ngày. Trong thời đại công nghệ phát triển, khi trẻ em thường xuyên tiếp xúc với máy móc và thiết bị số, việc rèn luyện đạo đức, lòng hiếu thảo, tinh thần kính trên nhường dưới, cũng như sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ càng trở nên quan trọng.

Ở trường, học sinh không chỉ được hướng dẫn cách xưng hô lễ phép với những lời "Dạ!", "Thưa!", mà còn được giáo dục về giá trị của lời cảm ơn, xin lỗi và những lời hỏi thăm, động viên chân thành dành cho người thân. Thầy cô giúp các em hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt trong gia đình qua những câu chuyện gần gũi, thực tế.

Trên hành trình trưởng thành, sự lễ phép, đạo hiếu, tinh thần trách nhiệm và những thói quen tốt đẹp tiếp tục được vun đắp, góp phần hình thành nên những con người sống có đạo đức, biết tôn trọng, hành xử đúng mực và hòa nhập tốt với xã hội.

Mọi giá trị chỉ thực sự bền vững khi không chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cá nhân mà còn được cả tập thể, cả thế hệ đồng lòng duy trì, gìn giữ và phát huy. Khi tất cả học sinh đều coi trọng nề nếp, lễ nghĩa, những phẩm chất văn hóa tốt đẹp sẽ được tiếp nối một cách tự nhiên, thấm sâu vào từng suy nghĩ, từng hành động. Những nét ứng xử chân thành, đáng yêu ấy mỗi ngày vẫn đang lan tỏa từ Asian School, hòa vào nhịp sống cộng đồng.

Lễ Tri ân của học sinh khối 5, nơi các con bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô, ông bà, cha mẹ để bắt đầu một một hành trình học tập mới

Song song với giáo dục tri thức, Asian School đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống thông qua những hoạt động trải nghiệm phong phú. Lễ Tri ân và Dâng hương, sự kiện thường niên dành cho học sinh lớp 5 và lớp 12 - là một dấu ấn ý nghĩa trên hành trình trưởng thành của các em. Đây không chỉ là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, thầy cô và cha mẹ, mà còn giúp các em thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, góp phần hun đúc tinh thần tự cường của dân tộc.

Lễ Dâng hương học sinh lớp 12 để nhắc nhở học sinh gìn giữ những giềng mối trọng yếu của đời người Quân - Sư - Phụ

Các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia cùng cộng đồng được tổ chức định kỳ, từ hỗ trợ lớp học tiếng Anh cho trẻ em kém may mắn đến giao lưu, vui chơi và trao tặng những món quà ý nghĩa do chính học sinh đóng góp. Đây là những bài học về tình yêu thương, giúp học sinh thấm nhuần tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Từ nền tảng tri thức vững chắc và những giá trị nhân văn được bồi đắp, học sinh của trường đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Tính đến năm 2024, học sinh trường đã đạt 939 giải học sinh giỏi và 932 giải thể thao, nghệ thuật quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, nhiều cựu học sinh Asian School xuất sắc giành học bổng và trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới như Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, University of Cambridge, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, National University of Singapore,…

Trong một thế giới kết nối không giới hạn, công dân toàn cầu không chỉ cần kiến thức mà còn phải có đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Những hành động đẹp, ứng xử chuẩn mực được vun bồi qua từng ngày học tập, giúp các em tự tin bước ra thế giới với hành trang vững chắc. Đây chính là những giá trị cốt lõi mà Asian School luôn kiên định theo đuổi trong hành trình hơn 25 năm qua.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường quốc tế của Việt Nam dạy song song 2 chương trình đạt kiểm định quốc tế của Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools, Anh Quốc) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường.