Nuôi lớn hai người con tự kỷ bằng gánh bánh xèo

Trên một góc đường tại xã Đông Thạnh (TP.HCM), có một quán bánh xèo nhỏ không tên do người đàn ông đã ngoài 50 tuổi đứng bếp. Đây là quán bánh của ông Huỳnh Dần, cũng là kế sinh nhai duy nhất giúp ông duy trì cuộc sống, và nuôi hai cậu con trai của mình. Mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, hai cậu con trai của ông Dần gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cả 2 vẫn theo phụ cha một số công việc lặt vặt trong quán.

Năm 2015, vợ ông mang song thai, sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Giống như những cha mẹ khác, bằng tất cả sự hân hoan, ông Dần dành mọi kỳ vọng vào hai đứa con đầu lòng. Những ngày tháng đầu đời, mọi thứ đều diễn ra êm đẹp cho đến khi bắt đầu nhận thấy con mình có những điểm khác lạ. ông Dần đưa đến bác sĩ khám. Tại đây, bác sĩ cho biết hai bé bị hội chứng tự kỷ. Vài năm sau, vì nhiều lý do, vợ chồng ông chia tay nhau. Ông Dần thuê nhà, một mình nuôi dạy 2 cậu con trai.

"Tôi cũng chỉ dạy con đôi ba chữ, cho con biết vậy thôi. Hoàn cảnh của mình thì khó khăn mà" – Ông Dần chia sẻ.

Nhiều năm qua, xe bánh xèo luôn đỏ lửa và đã có được lượng khách nhất định. Nhưng câu chuyện về người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ lan truyền trên mạng xã hội, xe bánh xèo của ông Dần bỗng dưng đông khách hơn, ông phải nhờ cháu trai đến phụ mới kịp đơn hàng cho khách. Trung bình mỗi ngày ông bán được khoảng 200 cái, giá 7.000 đồng/cái. Ngoài ra, ông còn bán thêm trứng vịt lộn và bò lá lốt. Để 2 con cùng mình trông quán, theo ông, đó còn là cách để con có thể phát triển tốt.