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Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Nuôi phôi bằng công nghệ hiện đại, tăng tỷ lệ đậu thai ở cả ca khó

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Hệ thống 'lab-trong-lab' siêu sạch ISO 5, công nghệ nuôi phôi time-lapse tích hợp AI tại IVF Tâm Anh TP.HCM góp phần tăng tỷ lệ có phôi ngày 5, nâng cao cơ hội mang thai cho vợ chồng hiếm muộn.

Phôi là tế bào rất nhạy cảm, mọi sự thay đổi dù rất nhỏ về nhiệt độ, độ ẩm, khí, độ pH, tiêu chuẩn sạch… đều ảnh hưởng đến kết quả nuôi cấy. Với phác đồ cá thể hóa và công nghệ nuôi phôi hiện đại, các bác sĩ đã giúp nhiều vợ chồng vô sinh hiếm muộn lâu năm, lớn tuổi, sảy thai nhiều lần, bệnh lý phức tạp… có con "chính chủ" khỏe mạnh.

20 giờ thứ ba, ngày 28.7.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Nuôi phôi an toàn & phát triển vượt trội, tăng tỷ lệ đậu thai ở cả ca khó" với các bác sĩ của IVF Tâm Anh TP.HCM: ThS Lê Thị Thu Thảo, ThS-BS Nguyễn Thị Thủy, BS Nguyễn Công Danh.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) / 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).

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