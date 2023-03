Nuốt kẹo cao su ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe?

Tờ The Daily Mail mới đây dẫn thông tin từ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Sara Mesilhy - đang làm việc tại Royal College of Physicians UK (tạm dịch: Đại học Bác sĩ Hoàng gia Vương quốc Anh), cho biết ruột của chúng ta không thể tiêu hóa kẹo cao su, do đó nếu vô tình nuốt vào, nó sẽ là gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Vô tình nuốt kẹo cao su có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, dẫn tới buồn nôn, đau bụng SHUTTERSTOCK

Cụ thể, tiến sĩ Mesilhy cho biết: "Kẹo cao su sẽ vẫn nguyên vẹn khi đi qua đường tiêu hóa của con người. Do vậy nó có thể gây tắc nghẽn, dẫn tới buồn nôn, đau bụng".

Tuy nhiên, bà Mesilhy cũng nói rõ: "Không có chuyện kẹo cao su sẽ tồn tại mãi mãi trong cơ thể như những lời đồn phổ biến. Dù dạ dày phải mất nhiều thời gian hơn để xử lý, nhưng cuối cùng bã kẹo vẫn sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể giống như bất kỳ loại thực phẩm nào khác".

Tiến sĩ Mesilhy cũng cảnh báo việc vô tình nuốt một ít kẹo cao su có thể không gây ra vấn đề lớn, nhưng nếu việc này diễn ra thường xuyên trong thời gian ngắn, nó có thể tạo thành một khối bã kẹo to, làm tắc nghẽn ống tiêu hóa của bạn.

Bà Mesilhy giải thích ống tiêu hóa (hay còn gọi là đường ruột) là hệ thống nội tạng có chức năng tiếp nhận thức ăn, tiêu hóa và hấp thụ năng lượng trước khi đào thải phần còn lại ra khỏi cơ thể dưới dạng phân.

Sự tắc nghẽn đường ruột có thể làm gián đoạn quá trình này, và gây ra các vấn đề khó chịu về tiêu hóa.

Bà Mesilhy cũng nói thêm trong một vài trường hợp hy hữu, kẹo cao su cũng có thể gây nghẹt thở hoặc các vấn đề hô hấp nghiêm trọng khác nếu vô tình hít phải. Do vậy, nếu để trẻ nhỏ dùng thực phẩm này thì nên có sự giám sát từ người lớn.