Núp bóng tổ chức từ thiện để quảng bá website cờ bạc

Chỉ nên mua xổ số với tâm lý giải trí lành mạnh

Bộ Công an cho biết, trong năm 2024, lực lượng chức năng đã ngăn chặn hơn 50.000 trang mạng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, quảng cáo cho các hoạt động cờ bạc trên không gian mạng.

Cơ quan này khuyến cáo người dân nhận thức đầy đủ giá trị giải trí tốt đẹp của các môn thể thao, mua xổ số với tâm lý giải trí lành mạnh; không tham gia cá cược, mua số lô, số đề..., quảng bá cho hoạt động cá độ dưới mọi hình thức.

Các cấp chính quyền địa phương cần phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất.