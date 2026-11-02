NURA Lite: Giải pháp tầm soát sức khỏe với công nghệ AI dành riêng cho người trẻ

Dấu ấn sau hơn 2 năm phát triển và những ghi nhận thực tế tại Việt Nam

Từ ngày 1.7.2024 đến 26.10.2026, NURA đã tiếp nhận 50.253 khách hàng tầm soát sức khỏe. Trong đó, 14.148 người dưới 35 tuổi, chiếm 28,15% tổng số khách hàng, cho thấy khách hàng trẻ đã bắt đầu chủ động quan tâm tầm soát sức khỏe.

Tuy nhiên, với hơn 14.000 khách dưới 35 tuổi đã khám, NURA ghi nhận hơn 61.000 vấn đề bất thường được phát hiện tại NURA cần theo dõi sát sao hoặc thăm khám chuyên sâu. Một số liệu đáng lưu ý phản ánh một phần thực trạng người trẻ đang dễ dàng gặp phải những vấn đề sức khỏe nói chung như nguy cơ ung thư, mỡ máu, mỡ nội tạng, sỏi thận…

Số liệu thống kê về số lượt bất thường, không đồng nghĩa với số người mắc bệnh, bởi một khách hàng có thể được ghi nhận nhiều bất thường khác nhau ẢNH: NURA

Thống kê của một bệnh viện công tuyến cuối, trong 3 tháng đầu năm 2024, có khoảng 15% bệnh nhân ở độ tuổi dưới 35 trong tổng số 450 bệnh nhân phải chạy thận định kỳ. Hay theo dữ liệu tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh cho thấy, tỷ trọng bệnh nhân mắc bệnh lý ở phổi thuộc nhóm 15–34 tuổi tăng từ 17,7% lên 23,1% (giai đoạn 2023 - 2025). Đáng chú ý, nghiên cứu tại Việt Nam công bố trên Western Pacific Surveillance and Response Journal năm 2024 ghi nhận 51% trường hợp mắc bệnh lý về phổi không có triệu chứng.

Thực tế tại NURA ghi nhận trường hợp KH nữ (29 tuổi), tiền sử bản thân và gia đình khỏe mạnh. Sau thăm khám, kết quả chụp CT được AI khoanh vùng 2 nốt ở phổi, trong đó có 1 nốt ở vị trí sát màng phổi (vị trí dễ bị che lấp trên phim chụp X-quang), kích thước 11.6mm. Sau sinh thiết, xác định ung thư phổi giai đoạn 1.

Phim chụp phổi của khách hàng N.T.B (29 tuổi), khám ngày 2.9.2026 ẢNH: NURA

May mắn phát hiện ở giai đoạn sớm, khách hàng đã phẫu thuật thành công, tiên lượng tốt. Trường hợp này cho thấy một số bệnh lý nghiêm trọng có thể tồn tại ngay cả khi người trẻ chưa nhận thấy dấu hiệu sức khỏe đáng ngại.

Theo BSCKI Tô Văn Quyền, Giám đốc chuyên môn NURA TP.HCM: Ngay cả người trẻ không có tiền sử bệnh cá nhân, gia đình hay yếu tố nguy cơ đáng chú ý cũng không nên chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh để đánh giá tình trạng cơ thể. Việc thực hiện các chương trình kiểm tra, tầm soát phù hợp với độ tuổi giúp người trẻ hiểu rõ tình trạng sức khỏe, nhận diện những bất thường có thể chưa biểu hiện triệu chứng, từ đó được tư vấn theo dõi hoặc xử trí kịp thời khi cần, thay vì bị động chờ đến khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường.

NURA LITE: Gói tầm soát tinh gọn, chi phí tối ưu và vẫn giữ công nghệ AI độc quyền Fujifilm Từ thực tế dịch tễ và những ghi nhận thực tế sau hơn 2 năm hoạt động, NURA chính thức cho ra mắt NURA Lite, gói tầm soát ứng dụng AI được thiết kế riêng cho người dưới 35 tuổi.

Khách hàng trẻ trải nghiệm quy trình tầm soát sức khỏe ứng dụng công nghệ AI ẢNH: NURA

Đặc biệt, mức giá chỉ khoảng 500.000 đồng/tháng - mức chi phí được tối ưu để người trẻ dễ dàng chi trả mà vẫn giữ công nghệ lõi AI độc quyền Fujifilm, hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh y khoa và nhận diện các dấu hiệu bất thường chỉ từ 1mm. Quy trình được tối ưu chỉ 120 phút, thuận tiện cho người trẻ sắp xếp việc kiểm tra sức khỏe trong ngày, kể cả thứ 7 hoặc chủ nhật.

Thông qua NURA Lite, NURA hướng đến việc giúp người trẻ chủ động quan tâm sức khỏe, thay vì bị động tìm đến các cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Từ đây, kiểm soát được nguy cơ bệnh tật, đồng thời quản lý tài chính hiệu quả và giữ vững được những dự định tương lai.