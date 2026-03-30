NURA Premium mở ra hành trình chăm sóc sức khỏe trọn vẹn chuẩn Nhật Bản

Dấu ấn sau hơn 2 năm phát triển tại Việt Nam

Có mặt tại 12 quốc gia trên toàn cầu như: Nhật Bản, Singapore, Dubai, Anh quốc, Ấn Độ, UAE,... NURA lựa chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, với hai trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM. Sau hơn 2 năm hoạt động, hệ thống đã phục vụ 26.047 khách hàng, ghi nhận 37.182 trường hợp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ cần theo dõi và kiểm tra chuyên sâu.

Số liệu thực tế từ 1.7.2024 đến hết 28.2,2026 tại NURA Hà Nội và Nura TP.HCM

Đáng chú ý, hơn 150 ca ung thư đã được phát hiện ở giai đoạn sớm - thời điểm "vàng" giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu chi phí y tế. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình tầm soát chủ động, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ trong y học dự phòng.

Nura Premium: Nâng tầm trải nghiệm y tế

Không dừng lại ở việc phát hiện sớm, Nura tiếp tục phát triển mô hình NURA Premium tại Trung tâm Y khoa Nhật Bản T-Matsuoka, 154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội - mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trọn vẹn theo chuẩn mực y khoa Nhật Bản.

Đầu tiên ở bước tầm soát, NURA Premium kế thừa công nghệ AI độc quyền từ Fujifilm (Nhật Bản) đã được triển khai trên toàn cầu, với khả năng: An toàn khi giảm đến 97% liều tia X so với chụp CT truyền thống nhờ việc tích hợp 50 phần mềm AI dựa trên 400 triệu dữ liệu hình ảnh y khoa, phối hợp nghiên cứu cùng Đại học Y Stanford. Nhờ hệ thống AI đạt chuẩn quốc tế, tổn thương từ 1mm cũng được chỉ điểm chính xác, để không bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.

AI tự động khoanh vùng tổn thương, vị trí, đánh giá mật độ tế bào, nghi ngờ nguy cơ ác tính

Danh mục tầm soát của NURA Premium cũng được mở rộng và chuyên sâu hơn, tập trung vào các bệnh lý có tỷ lệ mắc cao tại Việt Nam như: đột quỵ, ung thư phổi, vú, dạ dày, đại tràng, cổ tử cung và các bệnh lý lối sống.

Một trường hợp điển hình là khách hàng nữ 35 tuổi, có tiền sử đau đầu kéo dài, thông qua chụp MRI não gói tầm soát NURA Premium, nhờ phần mềm dựng hình 3D đã phát hiện túi phình động mạch não kích thước 6.5 x 4.7mm – nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều ca xuất huyết não dẫn đến đột quỵ.

Nếu phát hiện muộn và không được can thiệp kịp thời, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào

Nhờ phát hiện kịp thời, khách hàng được tư vấn hội chẩn chuyên sâu với bác sĩ ngoại thần kinh để lên kế hoạch can thiệp sớm, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Từ phát hiện đến điều trị: Hành trình liền mạch chuẩn Nhật Bản

Nhưng không dừng lại ở tầm soát, mô hình NURA Premium mang đến chuẩn mực y khoa Nhật Bản giúp hoàn thiện hành trình khám, chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu nhờ thừa hưởng những dịch vụ y tế toàn diện chuẩn Nhật Bản tại T-Matsuoka.

Với mạng lưới đối tác uy tín của T-Matsuoka - trung tâm được đầu tư và vận hành bởi Tập đoàn y tế EMS với chuỗi phòng khám cấp cứu lớn bậc nhất Nhật Bản, khách hàng nếu có phát hiện bất thường nguy hiểm, không chỉ được các chuyên gia đầu ngành Việt Nam hội chẩn, mà còn được kết nối với các chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản thông qua dịch vụ Tham vấn ý kiến y tế thứ hai (Second Opinion). Từ đó, khách hàng sẽ có thêm góc nhìn rõ ràng hơn về bệnh tình của mình, hiểu rõ về phương án điều trị phù hợp nhất để đưa ra lựa chọn tối ưu.

Nhờ hệ thống teleradiology (điện chẩn đoán hình ảnh từ xa) đồng bộ với cơ sở T-Matsuoka Kanda tại Tokyo, kết quả của khách hàng thăm khám với NURA Premium ở Việt Nam sẽ được chuyển trực tiếp sang Nhật Bản một cách rõ nét để thực hiện tham vấn với các chuyên gia mà không cần làm thêm những chỉ định phức tạp.

Với khách hàng có nhu cầu, T-Matsuoka NURA sẽ hỗ trợ làm thủ tục visa, hồ sơ y tế để điều trị tại 1 trong 34 bệnh viện hàng đầu Nhật Bản. Hồ sơ y tế song ngữ của khách hàng đảm bảo chất lượng để bệnh viện Nhật Bản tiếp nhận điều trị nhanh chóng mà không phải chụp chiếu lại.

Thực tế, một khách hàng nữ đến tầm soát NURA Premium, đã được phát hiện nốt nhỏ tổn thương ở thận trái, trên hình ảnh có dấu hiệu thải thuốc - dấu hiệu điển hình của ung thư thận

Việc phát hiện ung thư giai đoạn sớm và tìm được phương pháp điều trị phù hợp rất quan trọng để bệnh được xử lý hiệu quả

Nhờ phần mềm telerad đồng bộ, kết quả của khách hàng được chuyển trực tiếp sang Nhật, được kiểm tra kép (double check) với các chuyên gia đầu ngành tại Nhật Bản. Sau đó khách hàng đã lựa chọn sang Nhật để phẫu thuật. Với quan điểm điều trị bảo tồn, xâm lấn tối thiểu của chuyên gia Nhật, phần thận bị cắt đi rất nhỏ, chỉ chiếm từ 1/4 đến 1/6 thể tích, giúp duy trì tối đa chức năng thận. Trở về từ Nhật và tái khám tại T-Matsuoka NURA, sức khỏe của khách hàng hiện ổn định và phục hồi tốt.

Hướng tới hệ sinh thái y tế chủ động, liền mạch

Sự ra đời của Nura Premium không chỉ là bước nâng cấp về dịch vụ, mà còn là lời khẳng định về một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động - liền mạch - chuẩn Nhật Bản.

Từ tầm soát sớm bằng AI, chẩn đoán chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đến hỗ trợ điều trị tại Nhật Bản và theo dõi sau điều trị tại Việt Nam - toàn bộ hành trình được kết nối trong một quy trình thống nhất, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao cơ hội điều trị thành công.