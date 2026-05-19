Nutifood GrowPLUS+ mừng sinh nhật lớn: Hành trình theo đuổi khoa học dinh dưỡng bền bỉ

Sáng 15.5, đông đảo gần 400 lãnh đạo thành phố, chuyên gia dinh dưỡng, chuỗi đối tác lớn cho đến các nghệ sĩ, khách hàng lâu năm… đã đến tham dự sự kiện "Mừng sinh nhật lớn" của Nutifood GrowPLUS+ tại JW Marriott (TP.HCM). Sự kiện không chỉ được đầu tư hoành tráng, mà còn gây choáng ngợp bởi những tình cảm yêu mến của các khách mời dành cho nhãn sữa thân thuộc, những công bố hợp tác quốc tế và kế hoạch phát triển đầy hứa hẹn đã chinh phục được các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Khách mời tại sự kiện “Mừng sinh nhật lớn” của Nutifood GrowPLUS+

Dấu ấn hành trình tâm huyết, nâng tầm dinh dưỡng cho trẻ Việt

Đây là dịp để Nutifood GrowPLUS+ nhìn lại hành trình dài không ngừng nghiên cứu, cải tiến và khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sữa trẻ em. Từ giải pháp đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ra mắt năm 2012, Nutifood GrowPLUS+ giờ đây đã phát triển danh mục hơn 10 sản phẩm từ sữa bột, sữa bột pha sẵn đến váng sữa công thức… và được tin yêu bởi hàng triệu mẹ Việt.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là các phụ huynh có con nhỏ cũng tin dùng Nutifood GrowPLUS+ trong suốt những năm qua

Năm 2020, Nutifood thành lập Viện Nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển và cho ra đời Công thức FDI, xây nền tảng "đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt" cho trẻ Việt, công thức này được tích hợp vào toàn bộ sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ từ đó tới nay, Từ các dòng sản phẩm cải thiện cân nặng cho bé: Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng, Nutifood GrowPLUS+ Biếng Ăn; đến các sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao Nutifood Sweden GrowPLUS+ Height boosting; đến các sản phẩm tăng đề kháng như Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa Non Immunel, Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa Non 24h, Nutifood Sweden GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin; sản phẩm cải thiện hệ tiêu hóa: Nutifood Sweden GrowPLUS+ Tiêu hóa, Nutifood GrowPLUS+ A2; đến sản phẩm ăn dặm cho bé như GrowPLUS+ Váng sữa công thức.

Theo NielsenIQ, Nutifood GrowPLUS đã liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm qua (2019 - 2024). Đây không chỉ là thành tích hiếm có trong thị trường sữa cạnh tranh khốc liệt, mà còn là bảo chứng cho niềm tin yêu của người tiêu dùng và hiệu quả của sản phẩm.

Hơn một thập kỷ, Nutifood GrowPLUS+ đã chia sẻ nỗi lo của cha mẹ, đồng hành cùng bao thế hệ trẻ em đi qua những năm tháng đầu đời khỏe mạnh. Vậy nên, mốc sinh nhật lớn này không chỉ là dịp nhãn sữa tri ân triệu khách hàng, mà còn là thời điểm người dùng hiểu rõ hơn tâm huyết và giá trị khác biệt của Nutifood GrowPLUS+. Gần 20 nghệ sĩ nổi tiếng Võ Tấn Phát, Liêu Hà Trinh, Sam và cầu thủ bóng đá Công Phượng, Quốc Cường, Lý Đức, Việt Hoàng… đã gửi tình cảm từ xa và lời chúc mừng ý nghĩa trong video mừng sinh nhật..

Nghệ sĩ Phương Trinh Jolie và Hạnh Sino cũng xuất hiện tại sự kiện, cất lên ca từ ý nghĩa của bản hit "Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở" trên nền sân khấu tái hiện tái hiện bối cảnh ra đời Nutifood GrowPLUS+ - một đội ngũ bác sĩ sáng lập miệt mài nơi phòng lab với chiếc "máy xay sinh tố" thời đầu, tâm huyết thay đổi tình trạng thấp còi, gầy gò, biếng ăn của trẻ Việt. Chừng đó những tình cảm gửi trao theo nhiều cách, cũng đủ để nói lên vị trí nhãn sữa trong lòng các mẹ Việt.

Tiết mục trình diễn mở màn của sự kiện thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh của Nutifood GrowPLUS+

Chuẩn mực Hoa Kỳ: Khoa học dinh dưỡng cho thế hệ mai sau

Tại sự kiện, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood Trần Bảo Minh còn đưa ra những công bố đánh dấu bước ngoặt phát triển vươn tầm quốc tế của Nutifood GrowPLUS+. Đầu tiên, công thức dinh dưỡng FDI hỗ trợ đề kháng khoẻ, tiêu hóa tốt vừa được Văn phòng Sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế, bảo hộ trí tuệ toàn cầu đến năm 2045.

Công thức FDI đã được USPTO đánh giá vượt trội ở tỷ lệ kết hợp đặc thù giữa thành phần 2'FL-HMO và FOS, cũng như hệ thống thử nghiệm lâm sàng chứng thực được hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Ông Trần Bảo Minh chia sẻ về chiến lược phát triển trong tương lai của Nutifood GrowPLUS+

Ông Trần Bảo Minh chia sẻ: "Công thức FDI được cấp bằng sáng chế bởi USPTO là minh chứng cho định hướng đầu tư nghiêm túc của Nutifood vào nghiên cứu khoa học dinh dưỡng. Thành tựu này tiếp thêm niềm tin cho hành trình mà chúng tôi kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua - từ nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng đặc thù theo độ tuổi, phát triển công thức, thử nghiệm lâm sàng đến ứng dụng vào các sản phẩm chuyên biệt - nhằm tạo ra các giải pháp dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế cho trẻ em Việt Nam".

Tin vui này được đông đảo khách mời đón nhận, củng cố niềm tin vào giá trị khoa học dinh dưỡng bảo chứng bởi USPTO của Công thức FDI nói riêng và toàn bộ sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ nói chung.

Các khách mời đối tác, khách hàng thân thiết của Nutifood GrowPLUS+ tham dự sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của thương hiệu

Cột mốc sinh nhật không chỉ là dịp để Nutifood GrowPLUS+ nhìn lại hành trình đầy tự hào, mà còn mở ra chặng đường mới với nhiều ấp ủ lớn lao. Sẽ còn nhiều hơn nữa những mốc son trên hành trình lớn mạnh, song mọi nỗ lực của nhãn sữa đều gắn liền với khát vọng - mang đến những giải pháp khoa học dinh dưỡng được bảo chứng cho thế hệ mai sau.