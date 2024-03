Nutricare Colos24h Grow Plus chinh phục người tiêu dùng Việt sau 1 năm ra mắt

Đây là một tín hiệu tích cực cho dòng sản phẩm dành cho trẻ nhẹ cân, thấp còi của công ty Nutricare. Đánh dấu chặng đường 1 năm ra mắt, chương trình "Đăng quang cùng Nutricare Colos24h Grow Plus" đã được Nutricare tổ chức ngày 9.3 vừa qua tại TP.HCM nhằm tri ân sự ủng hộ của khách hàng trên toàn quốc.

Chương trình "Đăng quang cùng Nutricare Colos24h Grow Plus" được tổ chức nhằm tri ân sự ủng hộ của khách hàng trên toàn quốc

Đồng hành cùng trẻ nhẹ cân, thấp còi cải thiện tầm vóc

Ra đời với mục tiêu cải thiện tầm vóc cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi, sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus được Nutricare giới thiệu tới người tiêu dùng vào tháng 2/2023. Sở hữu công thức dinh dưỡng vượt trội với Cao năng lượng 100Kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Sữa non 24h nhập khẩu Hoa Kỳ và 52 dưỡng chất thiết yếu, Nutricare Colos24h Grow Plus đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng về hiệu quả hỗ trợ trẻ tăng cân, cao khỏe.

Tại chương trình "Đăng quang cùng Nutricare Colos24h Grow Plus", chị Thu Hường - chủ cửa hàng Bảo Diệp tại Nam Định cho biết: "Đây là một sản phẩm được đánh giá rất tốt tại cửa hàng chúng tôi. Quá trình bán hàng, tôi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt xu hướng tin dùng sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ suy dinh dưỡng của nhiều khách hàng. Rất nhiều bố mẹ đã chuyển từ sữa ngoại nhập sang sản phẩm nội địa với chất lượng vượt trội mà giá cả hợp lý, trong đó có sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus của Nutricare".

Khách hàng được vinh danh tại chương trình "Đăng quang cùng Nutricare Colos24h Grow Plus"

Với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh trong ngành hàng mẹ và bé, chị Ánh Sương - chủ cửa hàng Chị Sương tại Quảng Nam cũng đồng quan điểm: "Dù chỉ mới ra mắt 1 năm nhưng hầu như các khách hàng tại cửa hàng của chúng tôi đã mua dùng thử cho con, tin tưởng và quay lại ủng hộ sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus. Điều này tạo thêm động lực, khiến tôi rất tự tin giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng khác".

Khách hàng được vinh danh tại chương trình "Đăng quang cùng Nutricare Colos24h Grow Plus" đều rất tin tưởng ủng hộ sản phẩm

Nutricare Colos24h Grow Plus - Dinh dưỡng Y học được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng

Được kỳ vọng là sản phẩm góp phần giải quyết một trong những gánh nặng dinh dưỡng tại Việt Nam, các chuyên gia dinh dưỡng của Nutricare đã nghiên cứu và ứng dụng công thức Cao năng lượng 100Kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặc chế dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân thấp còi. Chính vì vậy, Nutricare Colos24h Grow Plus là giải pháp dinh dưỡng hiệu quả hỗ trợ trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân thấp còi tăng cân khỏe mạnh và bắt kịp đà tăng trưởng.

Chưa dừng lại ở đó, bằng việc hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), công thức dinh dưỡng của Nutricare Colos24h Grow Plus tiếp tục được nâng cấp. Đột phá với công nghệ lợi khuẩn Postbiotic với 10 tỉ lợi khuẩn trong 2 ly hoặc 3 hộp sữa pha sẵn tiêu chuẩn được áp dụng trong Nutricare Colos24h Grow Plus, kết hợp cùng Sữa non 24h nhập khẩu Mỹ hỗ trợ trẻ tăng cường đề kháng, giảm ốm vặt hiệu quả. Bên cạnh đó, Nutricare Colos24h Grow Plus bổ sung Can xi, Vitamin D3, Phốt-pho cùng 52 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng cân và phát triển chiều cao.

Các nhà khoa học từ Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ và Nutricare cho biết, với công thức dinh dưỡng tối ưu, hiệu quả của Nutricare Colos24h Grow Plus đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng. Kết quả cho thấy, sau 2 tháng bổ sung sản phẩm Dinh dưỡng Y học Nutricare Colos24h Grow Plus, trẻ có cải thiện tình trạng dinh dưỡng và đặc biệt, trẻ tăng cân khỏe mạnh sau 2 tháng.

Nutricare Colos24h Grow Plus đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng

Nỗ lực cải tiến công thức dinh dưỡng của Nutricare, đồng thời kết quả bằng chứng khoa học trên sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus giúp củng cố niềm tin để ngày càng có nhiều hơn nữa người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, góp phần cải thiện sức khỏe cho con em mình.

Khát vọng nâng tầm sức khỏe người Việt của Nutricare

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Dinh dưỡng Y học tại Việt Nam, những năm qua, Nutricare luôn nỗ lực nghiên cứu, phát triển công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt. Quá trình quyết tâm theo đuổi Dinh dưỡng Y học buộc Nutricare phải tìm lời giải cho "bài toán dinh dưỡng đặc thù" trên từng độ tuổi (trẻ em, người lớn, người cao tuổi), từng bệnh lý (tuyến giáp, ung thư, tiểu đường, thận, suy dinh dưỡng, thấp còi...), thậm chí từng khu vực sinh sống (nông thôn, thành phố) của người Việt Nam.

Đối mặt với "bài toán khó", trong suốt hơn 1 thập kỷ, Nutricare luôn kiên định với con đường phát triển Dinh dưỡng Y học tại Việt Nam. Không chỉ chủ động nghiên cứu, Nutricare còn tăng cường hợp tác quốc tế với các đơn vị như Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) để đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu, áp dụng thành tựu dinh dưỡng quốc tế, chuẩn Hoa Kỳ. Từ đó, Nutricare liên tục cho ra đời những sản phẩm Dinh dưỡng Y học chuyên biệt được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao như sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus cho trẻ nhẹ cân thấp còi; Hanie Kid cho trẻ biếng ăn, sữa mát Metacare Opti cho trẻ tiêu hóa khỏe, Glucare Gold cho người tiểu đường, Nutricare Bone cho người gặp vấn đề về xương khớp.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Nutricare đã được Bộ Công thương công nhận là Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học suốt 3 kỳ xét chọn 2018, 2020, 2022.