Nvidia GeForce Now sắp có thêm trò chơi PC Game Pass

Theo The Verge, Microsoft đang lên kế hoạch để đưa các tựa game PC Game Pass của công ty lên dịch vụ stream trò chơi đám mây GeForce Now của Nvidia. Động thái này đã được xác nhận bởi một nhân viên cấp cao của Xbox là Sarah Bond, diễn ra trong một cuộc họp báo truyền thông riêng của Xbox ở Los Angeles (Mỹ) diễn ra vào Chủ Nhật ngày 11.6.

Bên cạnh đó, tổng biên tập Xbox Wire là Joe Skrebels cũng cho biết trong một bài đăng trên blog rằng người chơi sẽ có thể stream các danh mục trò chơi của PC Game Pass trên bất kỳ thiết bị nào có GeForce Now, chẳng hạn như PC, máy Mac, Chromebook, thiết bị di động hoặc TV. Tính năng sẽ được công ty triển khai chính thức trong một vài tháng tới.

Trò chơi trên PC Game Pass sắp đến với GeForce Now The Verge

Kế hoạch này sẽ mang đến nhiều lợi ích lớn cho người dùng đăng ký PC Game Pass, giúp họ sử dụng dịch vụ stream trò chơi đám mây mạnh mẽ của Nvidia với hiệu suất của cấp người dùng RTX 4080. Trong thử nghiệm của The Verge, cấp người dùng RTX 4080 của GeForce Now vượt trội hơn nhiều so với sản phẩm Xbox Cloud Gaming của chính Microsoft về hiệu suất và độ trễ.

Điều đó cũng có nghĩa là GeForce Now sẽ có thêm cửa hàng Microsoft Store và phạm vi ứng dụng của nền tảng sẽ được mở rộng rất nhiều.

Kế hoạch này của Microsoft là một phần trong mối quan hệ hợp tác mới giữa công ty và Nvidia, nhằm chứng kiến các trò chơi Xbox PC đến với GeForce Now. Theo đó, Microsoft đã ký một thỏa thuận 10 năm với Nvidia vào đầu năm nay để cung cấp các trò chơi Xbox PC cho GeForce Now như một phần trong nỗ lực xoa dịu các nhà quản lý đối với thương vụ tỉ đô với Activision Blizzard.