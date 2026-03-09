Nvidia hưởng lợi khi thị trường chip và bộ nhớ rơi vào tình trạng khan hiếm

Khi thị trường trở nên khan hiếm, người dùng buộc phải chọn giải pháp tốt nhất

Theo PCGamer, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhu cầu phần cứng chưa từng có, đặc biệt với GPU và hệ thống máy chủ dành cho trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh đó, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng tình trạng khan hiếm linh kiện trên thị trường lại là yếu tố có lợi cho công ty.

Phát biểu tại hội nghị Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, Huang nói rằng sự hạn chế về tài nguyên trong ngành AI khiến các doanh nghiệp phải lựa chọn những giải pháp hiệu quả nhất thay vì thử nghiệm nhiều phương án khác nhau. Theo ông, đây chính là môi trường mà Nvidia có thể phát huy lợi thế.

Cơn sốt AI khiến nhu cầu GPU, bộ nhớ và wafer tăng mạnh, tạo khan hiếm cho chuỗi cung ứng và vô tình củng cố vị thế của Nvidia ẢNH: NVIDIA

Theo Huang, trong một thế giới nơi đất đai, điện năng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và phần cứng đều bị giới hạn, các công ty không thể tùy ý triển khai bất kỳ hệ thống nào. Thay vào đó, họ buộc phải chọn giải pháp mang lại hiệu suất cao nhất cho mỗi watt điện tiêu thụ.

Ông cho rằng điều này khiến khách hàng tập trung vào các nền tảng đã được chứng minh hiệu quả. Nvidia đang định vị các hệ thống GPU và hạ tầng AI của mình là lựa chọn tối ưu để vận hành những “nhà máy AI” ở quy mô lớn.

Theo cách nhìn của Nvidia, khi tài nguyên bị hạn chế, doanh nghiệp không thể lãng phí lựa chọn. Các trung tâm dữ liệu cần những hệ thống có khả năng tạo ra nhiều năng lực xử lý AI nhất trên mỗi đơn vị năng lượng. Đây là tiêu chí mà Nvidia cho rằng mình đang dẫn đầu thị trường. CEO của Nvidia cũng nhấn mạnh công ty này không chỉ bán chip mà còn cung cấp toàn bộ nền tảng để triển khai hạ tầng AI, từ phần cứng, hệ thống máy chủ cho đến giải pháp xây dựng “AI factory” cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Quy mô tài chính giúp Nvidia khóa chuỗi cung ứng AI

Một yếu tố quan trọng khác mà ông Jensen Huang nhắc đến là khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng. Ông cho biết Nvidia đã sử dụng nguồn vốn lớn để đặt trước nhiều thành phần quan trọng trong hệ sinh thái AI, bao gồm bộ nhớ, wafer bán dẫn, công nghệ đóng gói CoWoS, hệ thống máy chủ và nhiều linh kiện khác.

Theo Huang, khi các đối tác lớn như Microsoft cần triển khai trung tâm dữ liệu AI với quy mô nhiều gigawatt, Nvidia có thể đáp ứng vì đã chuẩn bị sẵn nguồn cung cho các thành phần quan trọng. Với lượng vốn hóa thị trường khoảng 4.480 tỉ USD tại thời điểm được nhắc đến, Nvidia có đủ nguồn lực tài chính để ký các hợp đồng dài hạn và đảm bảo năng lực sản xuất. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể so với các công ty nhỏ hơn trong ngành.

Tuy nhiên, việc Nvidia và các hãng công nghệ lớn đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI cũng khiến chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu chịu áp lực. Nhu cầu GPU, bộ nhớ và năng lực sản xuất wafer tăng mạnh có thể làm giảm nguồn cung dành cho các lĩnh vực khác.

Trong báo cáo tài chính gần đây, giám đốc tài chính Nvidia là Colette Kress cũng thừa nhận các hạn chế về nguồn cung có thể trở thành yếu tố cản trở mảng gaming trong ngắn hạn. Điều này cho thấy sự bùng nổ của AI đang tái định hình cách phân bổ tài nguyên trong ngành công nghiệp bán dẫn.