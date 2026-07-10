Nvidia ra mắt thẻ bài sưu tập GeForce lấy cảm hứng từ lịch sử GPU

Theo Tom'sHardware, Nvidia vừa giới thiệu GeForce Trading Cards Series 1, bộ thẻ bài sưu tập lấy cảm hứng từ lịch sử phát triển của hệ sinh thái GeForce. Thay vì là một sản phẩm thương mại, đây là món quà dành cho người hâm mộ, được phát miễn phí tại các sự kiện và hoạt động cộng đồng do hãng tổ chức.

Bộ sưu tập đầu tiên gồm 11 thẻ, mỗi thẻ đại diện cho một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của GeForce. Nội dung không chỉ xoay quanh các dòng GPU phổ biến mà còn nhắc lại những trò chơi và bản demo công nghệ từng góp phần làm nên vị thế của Nvidia trong lĩnh vực đồ họa máy tính.

Theo hình ảnh được công bố, mặt trước của mỗi thẻ sử dụng phong cách minh họa riêng, kết hợp tên sản phẩm hoặc công nghệ nổi bật. Mặt sau cung cấp thông tin tóm tắt về ý nghĩa lịch sử của từng cột mốc, giúp người sưu tầm có thêm bối cảnh thay vì chỉ sở hữu một tấm thẻ mang tính trưng bày.

TCG - thẻ bài sưu tập đang trở thành xu hướng phổ biến, và Nvidia cũng nhập cuộc bằng bộ thẻ GeForce dành cho cộng đồng game thủ ẢNH: NVIDIA

Danh sách các chủ đề trải dài từ phần cứng GeForce qua nhiều thế hệ đến những dấu ấn như các bản demo kỹ thuật và trò chơi từng được xem là bước ngoặt của công nghệ đồ họa thời gian thực. Cách tiếp cận này khiến bộ thẻ giống một cuốn biên niên sử bỏ túi hơn là món quà lưu niệm thông thường.

Người dùng sẽ không thể mua GeForce Trading Cards Series 1 tại các cửa hàng. Thay vào đó, Nvidia cho biết bộ thẻ sẽ được phát miễn phí trong chương trình Summer of RTX cũng như tại nhiều sự kiện lớn của cộng đồng game thủ và phần cứng, bao gồm Gamescom, QuakeCon, PAX West và một số hoạt động GeForce LAN. Tùy từng sự kiện, số lượng thẻ và cách nhận có thể khác nhau, đồng nghĩa người tham dự có thể phải ghé nhiều địa điểm mới có cơ hội sưu tập đủ bộ..

Dù giá trị của bộ thẻ chủ yếu nằm ở khía cạnh sưu tầm, GeForce Trading Cards Series 1 vẫn có thể trở thành món đồ được nhiều người yêu thích phần cứng săn tìm, nhất là khi số lượng phát hành phụ thuộc vào các sự kiện trực tiếp thay vì bán đại trà trên thị trường.