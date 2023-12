Nvidia sắp ra mắt dòng GPU RTX 4070 Super

Theo Wccftech, thông tin rò rỉ được đăng tải trên một diễn đàn dành cho các đối tác GPU của Nvidia ở Trung Quốc cho biết Nvidia sẽ giới thiệu ba mẫu GPU thuộc dòng RTX 4070 Super vào ngày 8.1, trước thời điểm khai mạc CES 2024 chỉ một ngày. Sau khi được giới thiệu, Nvidia sẽ cung cấp dòng GPU mới đến đối tác của mình, với sản phẩm lên kệ đầu tiên vào ngày 17.1, tiếp theo là RTX 4070 Ti Super vào ngày 24.1 và RTX 4080 Super vào ngày 31.1.



Dòng RTX 4070 Super hứa hẹn mang đến hiệu suất cải thiện so với tiền nhiệm CHỤP MÀN HÌNH



Những GPU mới của Nvidia dự kiến mang lại mức tăng hiệu suất so với bản tiền nhiệm chỉ ở mức khiêm tốn, với các biến thể 4070 được nâng cấp nhiều hơn so với 4080 vì chúng dễ tiếp cận hơn đối với hầu hết mọi người do giá thấp hơn và độ phân giải vừa đủ.

Về các nâng cấp trong dòng GPU Super mới, các nguồn tin ban đầu cho biết Nvidia sẽ mang đến sự nâng cấp bộ nhớ VRAM lên đến 20 GB trên mẫu RTX 4080 Super, nhưng điều này vẫn là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, RTX 4070 Ti Super dự kiến mang đến nâng cấp VRAM từ 12 GB ở card hiện tại lên 16 GB, điều này khiến nhiều game thủ vui mừng. Nó cũng mang đến sự gia tăng cần thiết về mức bus bộ nhớ, từ 192 bit lên 256 bit.

RTX 4070 Super vẫn có 12 GB VRAM nhưng nhận được nhiều lõi CUDA hơn, từ 5.888 lên 7.168. Ngoài ra, có tin đồn cho biết card sẽ sử dụng đầu nối 12VHPWR mới - một thay đổi lớn vì phiên bản hiện tại sử dụng đầu nối 8 chân cũ. Việc tăng số lõi CUDA cũng sẽ đòi hỏi TDP tăng thêm 20W, nâng tổng mức lên 220W.

Sự thành công của những card này sẽ phụ thuộc vào giá của chúng. Ngoại trừ RTX 4090, các thành viên khác của dòng GPU RTX 40 hiện tại không quá ấn tượng về sức mạnh và hiệu quả làm việc nhưng lại được bán với giá cao khiến các game thủ cảm thấy thất vọng.