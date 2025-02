Nvidia thăng hoa nhờ AI, mảng game ngày càng 'hụt hơi'

Theo Tech4Gamers, gã khổng lồ công nghệ Nvidia vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2024 đầy ấn tượng, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của công ty dưới tác động của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Nvidia 'phát tài' nhờ cơn sốt AI

Theo báo cáo, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu, nơi cung cấp các giải pháp AI, đã tăng vọt 142% so với cùng kỳ năm trước, đạt con số 35,6 tỉ USD. Trong khi đó, doanh thu từ mảng game lại sụt giảm 22% so với quý trước và 11% so với năm ngoái.

Mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia tăng trưởng mạnh mẽ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QUARTR

Sự chênh lệch rõ rệt này phản ánh xu hướng thị trường hiện tại, khi AI đang trở thành động lực tăng trưởng chính của Nvidia, còn mảng trò chơi điện tử đang dần bị thế chỗ. Biểu đồ từ Quartr cho thấy rõ ràng sự chuyển dịch này. Hiện tại, mảng game chỉ đóng góp chưa đến 10% tổng doanh thu hằng quý của Nvidia. Điều này trái ngược hoàn toàn với tình hình cách nay vài năm, khi mảng game vẫn là 'con gà đẻ trứng vàng' của công ty.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng trung tâm dữ liệu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp AI trong nhiều lĩnh vực, từ điện toán đám mây đến xe tự hành. Trong khi đó, sự suy giảm của mảng game có thể là do sự thiếu hụt các sản phẩm đột phá và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khác.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Nvidia được dự đoán sẽ tiếp tục lập kỷ lục doanh thu trong những năm tới và có khả năng vượt qua Apple và Microsoft để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Khi AI ngày càng trở nên phổ biến, Nvidia đang nắm giữ vị thế then chốt trong cuộc đua công nghệ này, hứa hẹn một tương lai đầy hứa hẹn cho công ty.