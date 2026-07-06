NVIDIA và bài toán năng lực AI quốc gia: Cơ hội chiến lược cho Việt Nam

Với vai trò tiên phong trong cung cấp hạ tầng tính toán tăng tốc (GPU) và hệ sinh thái AI toàn diện, NVIDIA góp phần xây dựng năng lực AI độc lập, an toàn và bền vững.

AI là một mô hình gồm năm tầng (Five-layer Cake AI)

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026, CEO NVIDIA Jensen Huang đã giới thiệu mô hình "Five-Layer Cake AI" (tạm dịch Mô hình AI năm tầng). Tầng đầu tiên là năng lượng điện cho trung tâm dữ liệu và siêu máy tính. Phía trên là chip và hệ thống tính toán - nơi NVIDIA đang tiên phong. Tầng thứ ba là hạ tầng - còn được gọi là nhà máy AI (AI Factory) - gồm đất đai, nguồn điện, hệ thống làm mát, xây dựng, mạng lưới kết nối và các hệ thống phối hợp. Trên hạ tầng là các mô hình AI - không chỉ giới hạn ở ngôn ngữ, mà còn có thể hiểu và xử lý nhiều lĩnh vực như sinh học, hóa học, vật lý, tài chính, y tế… Và tầng trên cùng là ứng dụng, nơi giá trị kinh tế được tạo ra.

Mô hình “Five-layer Cake AI” của NVIDIA ẢNH: NVIDIA

NVIDIA không thay thế các quốc gia trong việc xây dựng AI chủ quyền mà cung cấp nền tảng để họ tự xây dựng năng lực AI theo cách phù hợp. Ở tầng năng lượng, NVIDIA định hình tiêu chuẩn năng lượng cho AI thông qua các thế hệ GPU có hiệu suất trên mỗi watt ngày càng cao, giúp giảm chi phí vận hành trung tâm dữ liệu. Ở tầng chip và hệ thống tính toán, NVIDIA cung cấp GPU và hệ thống tăng tốc hiệu năng cao. Việc sở hữu hạ tầng tính toán NVIDIA ngay trong nước cho phép quốc gia đó giữ dữ liệu trong biên giới, giảm phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây nước ngoài và tạo nền tảng để huấn luyện mô hình ngôn ngữ bản địa.

MISA tiên phong xây dựng năng lực AI "Make in Vietnam"

Trong mô hình năm tầng của AI, doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị thông qua mô hình và ứng dụng. Tại Việt Nam, MISA là ví dụ điển hình cho thấy doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể làm chủ hai tầng này khi sở hữu hạ tầng tính toán tăng tốc và đầu tư bài bản vào R&D. MISA đã cam kết chi 2.500 tỉ đồng trong 5 năm để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn "Make in Vietnam". Với AI Factory trên cụm GPU NVIDIA DGX H200 và kiến trúc tăng tốc của NVIDIA, MISA sở hữu nền tảng tính toán có thông lượng cao, độ trễ thấp và khả năng mở rộng linh hoạt ở quy mô lớn, đồng thời bảo đảm toàn bộ dữ liệu được xử lý trong biên giới Việt Nam theo đúng định hướng AI chuyên biệt cho quốc gia.

Tổng quan kiến trúc an ninh AI của MISA ẢNH: MISA

Dựa trên NVIDIA AI Enterprise và NVIDIA NeMo, MISA tự huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn từ 8 đến 235 tỉ tham số, tối ưu cho tiếng Việt và phù hợp với yêu cầu pháp lý trong nước. Đây là yếu tố cốt lõi của AI chuyên biệt cho quốc gia. Nhờ đó, MISA triển khai AI vào các lĩnh vực đòi hỏi mức độ bảo mật và tuân thủ cao như tài chính - kế toán, ngân hàng, hành chính công, nhân sự và nhiều ngành trọng yếu khác.

Hiện nay, MISA đã phát triển hơn 50 AI Agent (tác nhân AI) và cung cấp hàng trăm mẫu Agent tùy chỉnh theo từng lĩnh vực. Hơn 450.000 tổ chức với hơn 1,1 triệu yêu cầu mỗi ngày. Tại Trung tâm Hành chính công xã Triệu Sơn, robot lễ tân AI của MISA hỗ trợ người dân tra cứu và hướng dẫn các thủ tục hành chính. Ở khu vực tư nhân, những doanh nghiệp nhỏ như Noomfood đã ứng dụng tác nhân AI của MISA để tự động hóa chăm sóc khách hàng 24/7 và đồng bộ đơn hàng, giúp tốc độ phản hồi tăng gấp 6 lần và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Triển khai robot lễ tân tích hợp trợ lý AI của MISA để hỗ trợ các thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công

Vận hành 90% workload AI trên hạ tầng NVIDIA nội bộ giúp MISA tiết kiệm khoảng 200.000 USD mỗi tháng, tăng năng suất kỹ sư gần 50% đồng thời đảm bảo an toàn, kiểm soát dữ liệu và bảo mật ở tiêu chuẩn cao nhất.

Từ câu chuyện doanh nghiệp đến xây dựng "AI chủ quyền" cho Việt Nam

Thành công của MISA là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam có năng lực thực sự để làm chủ các tầng giá trị cao nhất của AI. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng ra tầm nhìn quốc gia.

Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, đặt mục tiêu doanh thu kinh tế số đạt 300 tỉ USD vào 2030, sau khi đạt 72,1 tỉ USD (khoảng 14% GDP) vào năm 2025. AI và các công nghệ số được xác định là trụ cột trong nhóm 10 công nghệ trọng điểm, đóng vai trò nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, Việt Nam cũng thể hiện rõ định hướng xây dựng năng lực tự chủ công nghệ và bảo đảm AI chuyên biệt cho quốc gia, một yếu tố có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia và phát triển bền vững.

Mô hình Five-Layer Cake AI giúp các quốc gia, trong đó có Việt Nam, xây dựng năng lực AI độc lập và bền vững. Theo đó, Chính phủ đóng vai trò xây dựng tầng nền tảng như trung tâm dữ liệu quốc gia, quy hoạch năng lượng cho AI và chính sách ưu đãi nhập khẩu phần cứng của hạ tầng tính toán cấu hình cao. Trong khi, doanh nghiệp tập trung vào mô hình và ứng dụng. Còn NVIDIA đồng hành cùng cả khu vực công và tư nhân trong quá trình xây dựng, vận hành và mở rộng năng lực AI.

Trong kỷ nguyên AI, quốc gia nào làm chủ được mô hình và dữ liệu sẽ có lợi thế dài hạn. NVIDIA với vai trò là nhà cung cấp hạ tầng AI toàn diện, đang đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc giúp thúc đẩy và củng cố mục tiêu về AI chuyên biệt cho quốc gia.