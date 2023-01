Nvidia và Valve muốn cải thiện GeForce Now trên Steam Deck

Theo PC Gamer, Nvidia và Valve đều đang bày tỏ sự quan tâm đến việc cải thiện trải nghiệm GeForce Now trên Steam Deck.

Hiện tại dịch vụ trò chơi của Nvidia đã hoạt động trên Steam Deck, nhưng phải sử dụng thông qua trình duyệt nên gặp phải một số vấn đề trong khả năng điều khiển. Giải pháp hàng đầu cho vấn đề này là một ứng dụng gốc của GeForce Now trên Steam.

Giám đốc sản phẩm GeForce Now của Nvidia, Andrew Fear đã xác nhận rằng cả công ty và Steam đều đang quan tâm đến việc cải thiện và hợp lý hóa trải nghiệm GeForce Now trên Steam Deck: “Hiện không có ứng dụng gốc nào trên Steam Deck nên buộc phải dùng trình duyệt Chromium để GeForce Now hoạt động. Tôi muốn nói rằng cả Nvidia và Valve, tôi nghĩ cả hai công ty đều quan tâm đến việc cải thiện GeForce Now trên Steam Deck. Nhưng hiện chúng tôi chưa có thông báo nào về việc ra mắt ứng dụng gốc trong tương lai”.





Trải nghiệm của GeForce Now trên Steam Deck đã cải thiện rất nhiều kể từ lần đầu ra mắt, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game khi phải thao tác mọi thứ thông qua trình duyệt.

Nvidia vừa công bố một đợt nâng cấp lớn cho cấp thành viên cao nhất của dịch vụ GeForce Now. Theo đó, cấp thành viên Ultimate mới sẽ cung cấp cho người chơi một cấu hình chơi game trên đám mây mạnh mẽ với RTX 4080, với giá 20 USD/tháng. Điều này sẽ mang đến chế độ chơi trò chơi 240Hz, hỗ trợ ultrawide và 4K ở tốc độ 120 FPS.