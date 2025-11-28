NXB Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với học sinh vùng bão lũ, khó khăn

117.000 bản sách giáo khoa đã được tặng cho học sinh vùng lũ

Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ GD-ĐT và các địa phương, mưa lũ trong tháng 11 đã khiến hơn 1.900 trường và điểm trường phải tạm dừng hoạt động; nhiều nơi ngập sâu gây hư hỏng sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập. Một số tỉnh như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng chịu thiệt hại đặc biệt lớn về trang thiết bị và cơ sở vật chất trường học.

Nhiều học sinh tại các vùng ngập lụt không còn sách vở để tiếp tục học khi trở lại trường. Vì vậy, nguồn sách giáo khoa từ NXBGDVN và ngành giáo dục được đánh giá là rất quan trọng trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước thực tế đó, ngành giáo dục và NXBGDVN đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp.

Đến thời điểm hiện tại, 9 tỉnh đã tiếp nhận sách hỗ trợ gồm: Điện Biên, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh. Việc phân bổ sách được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các địa phương và rà soát nhu cầu thực tế của từng trường học chịu thiệt hại.

Đại diện NXBGDVN tặng sách giáo khoa cho trường học ảnh hưởng bởi bão lũ của tỉnh Cao Bằng

Đơn cử, sau cơn bão số 11 vừa qua tại Thái Nguyên, NXBGDVN đã trao tặng gần 35.000 bản sách giáo khoa thuộc các lớp từ tiểu học đến THPT với tổng giá trị lên tới trên 500 triệu đồng. Số sách này được phân phối đến các học sinh có sách bị hư hỏng, gia đình thuộc diện khó khăn và các trường chịu thiệt hại nặng do bão.

Đại diện NXBGDVN tặng sách giáo khoa cho trường học khó khăn của tỉnh Điện Biên

NXBGDVN và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã trao tặng ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng 17.825 bản sách giáo khoa với tổng giá trị 315 triệu đồng cho các em học sinh tại các trường học thuộc tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, NXBGDVN còn hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho những trường học của tỉnh bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ….

Cùng với đó, NXBGDVN đang chuẩn bị các lô sách tiếp theo cho các địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ mới gồm: TP. Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Đắk Lắk. Mới đây, nhà xuất bản cũng chủ động liên hệ với Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng để rà soát mức độ thiệt hại và tổ chức hỗ trợ kịp thời, đầy đủ.

Ngoài sách giáo khoa, NXBGDVN đã dành 1 tỉ đồng tiền mặt để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương. Đây là khoản hỗ trợ nhằm giúp các trường sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm các đồ dùng học tập thiết yếu và hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện NXBGDVN tặng sách giáo khoa cho trường học ảnh hưởng bởi bão lũ của tỉnh Thái Nguyên

Tính chung từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí NXBGDVN dành cho các hoạt động xã hội, từ thiện đã đạt khoảng 5 tỉ đồng, trong đó hơn 117.000 bản sách giáo khoa đã được trao tặng cho học sinh vùng lũ, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm xã hội của đơn vị đối với cộng đồng.

Sẽ dành tới 20 tỉ đồng ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, khó khăn

NXBGDVN sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương để rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm việc cung ứng sách giáo khoa đến đúng nơi, đúng đối tượng. Việc hỗ trợ sẽ được triển khai liên tục khi có thông tin về mức độ thiệt hại mới từ các tỉnh, nhằm giúp học sinh vùng lũ sớm ổn định việc học.

"NXBGDVN cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỉ đồng cho chương trình 'Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn' trong năm nay. Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ xin vui lòng gửi công văn về NXBGDVN để chúng tôi tiếp nhận, xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể", đại diện NXBGDVN thông tin.

Cũng theo NXBGDVN, với tinh thần "chung tay vì học sinh thân yêu", NXBGDVN cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần giúp học sinh ở mọi miền đất nước được tiếp cận tri thức, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trước đó, phát biểu tại chương trình trao tặng sách giáo khoa cho trường học bão lũ tại Thái Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng Thành viên NXBGDVN, nhấn mạnh: "NXBGDVN luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với giáo dục và với cộng đồng. Chúng tôi mong rằng những cuốn sách này không chỉ giúp học sinh sớm ổn định việc học mà còn mang đến niềm động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn. Thiên tai chỉ tạm thời làm gián đoạn việc học, nhưng không thể làm mờ đi những ước mơ học tập và khát khao vươn lên".

Không để bất kể học sinh nào thiếu sách giáo khoa Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc NXBGDVN, từng chia sẻ: "Chúng tôi luôn luôn xác định không được để bất kể một học sinh, một giáo viên nào, một ngôi trường nào thiếu sách giáo khoa, dù có những trường chúng tôi phải vận chuyển sách đến bằng xe ngựa, xe thồ. Chúng tôi cũng là nhà xuất bản duy nhất tặng tủ sách giáo dục miễn phí cho các trường. Trong 2 năm 2023 và 2024, NXBGDVN đã tặng tủ sách miễn phí trị giá hàng chục tỉ đồng, bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ khác". Ông Nguyễn Tiến Thanh





