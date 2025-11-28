Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với học sinh vùng bão lũ, khó khăn

Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam
Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam
28/11/2025 18:12 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí dành cho công tác xã hội, từ thiện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đạt khoảng 5 tỉ đồng và cam kết sẽ dành tới 20 tỉ đồng để ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, khó khăn.

117.000 bản sách giáo khoa đã được tặng cho học sinh vùng lũ

Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ GD-ĐT và các địa phương, mưa lũ trong tháng 11 đã khiến hơn 1.900 trường và điểm trường phải tạm dừng hoạt động; nhiều nơi ngập sâu gây hư hỏng sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập. Một số tỉnh như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng chịu thiệt hại đặc biệt lớn về trang thiết bị và cơ sở vật chất trường học.

Nhiều học sinh tại các vùng ngập lụt không còn sách vở để tiếp tục học khi trở lại trường. Vì vậy, nguồn sách giáo khoa từ NXBGDVN và ngành giáo dục được đánh giá là rất quan trọng trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước thực tế đó, ngành giáo dục và NXBGDVN đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp.

Đến thời điểm hiện tại, 9 tỉnh đã tiếp nhận sách hỗ trợ gồm: Điện Biên, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh. Việc phân bổ sách được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các địa phương và rà soát nhu cầu thực tế của từng trường học chịu thiệt hại.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với học sinh vùng bão lũ, khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện NXBGDVN tặng sách giáo khoa cho trường học ảnh hưởng bởi bão lũ của tỉnh Cao Bằng

Đơn cử, sau cơn bão số 11 vừa qua tại Thái Nguyên, NXBGDVN đã trao tặng gần 35.000 bản sách giáo khoa thuộc các lớp từ tiểu học đến THPT với tổng giá trị lên tới trên 500 triệu đồng. Số sách này được phân phối đến các học sinh có sách bị hư hỏng, gia đình thuộc diện khó khăn và các trường chịu thiệt hại nặng do bão.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với học sinh vùng bão lũ, khó khăn - Ảnh 2.

Đại diện NXBGDVN tặng sách giáo khoa cho trường học khó khăn của tỉnh Điện Biên

NXBGDVN và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã trao tặng ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng 17.825 bản sách giáo khoa với tổng giá trị 315 triệu đồng cho các em học sinh tại các trường học thuộc tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, NXBGDVN còn hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho những trường học của tỉnh bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ….

Cùng với đó, NXBGDVN đang chuẩn bị các lô sách tiếp theo cho các địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ mới gồm: TP. Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Đắk Lắk. Mới đây, nhà xuất bản cũng chủ động liên hệ với Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng để rà soát mức độ thiệt hại và tổ chức hỗ trợ kịp thời, đầy đủ.

Ngoài sách giáo khoa, NXBGDVN đã dành 1 tỉ đồng tiền mặt để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương. Đây là khoản hỗ trợ nhằm giúp các trường sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm các đồ dùng học tập thiết yếu và hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với học sinh vùng bão lũ, khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện NXBGDVN tặng sách giáo khoa cho trường học ảnh hưởng bởi bão lũ của tỉnh Thái Nguyên

Tính chung từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí NXBGDVN dành cho các hoạt động xã hội, từ thiện đã đạt khoảng 5 tỉ đồng, trong đó hơn 117.000 bản sách giáo khoa đã được trao tặng cho học sinh vùng lũ, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm xã hội của đơn vị đối với cộng đồng.

Sẽ dành tới 20 tỉ đồng ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, khó khăn

NXBGDVN sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương để rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm việc cung ứng sách giáo khoa đến đúng nơi, đúng đối tượng. Việc hỗ trợ sẽ được triển khai liên tục khi có thông tin về mức độ thiệt hại mới từ các tỉnh, nhằm giúp học sinh vùng lũ sớm ổn định việc học.

"NXBGDVN cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỉ đồng cho chương trình 'Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn' trong năm nay. Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ xin vui lòng gửi công văn về NXBGDVN để chúng tôi tiếp nhận, xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể", đại diện NXBGDVN thông tin.

Cũng theo NXBGDVN, với tinh thần "chung tay vì học sinh thân yêu", NXBGDVN cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần giúp học sinh ở mọi miền đất nước được tiếp cận tri thức, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trước đó, phát biểu tại chương trình trao tặng sách giáo khoa cho trường học bão lũ tại Thái Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng Thành viên NXBGDVN, nhấn mạnh: "NXBGDVN luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với giáo dục và với cộng đồng. Chúng tôi mong rằng những cuốn sách này không chỉ giúp học sinh sớm ổn định việc học mà còn mang đến niềm động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn. Thiên tai chỉ tạm thời làm gián đoạn việc học, nhưng không thể làm mờ đi những ước mơ học tập và khát khao vươn lên".

Không để bất kể học sinh nào thiếu sách giáo khoa

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc NXBGDVN, từng chia sẻ: "Chúng tôi luôn luôn xác định không được để bất kể một học sinh, một giáo viên nào, một ngôi trường nào thiếu sách giáo khoa, dù có những trường chúng tôi phải vận chuyển sách đến bằng xe ngựa, xe thồ. Chúng tôi cũng là nhà xuất bản duy nhất tặng tủ sách giáo dục miễn phí cho các trường. Trong 2 năm 2023 và 2024, NXBGDVN đã tặng tủ sách miễn phí trị giá hàng chục tỉ đồng, bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ khác".

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với học sinh vùng bão lũ, khó khăn - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Thanh



Khám phá thêm chủ đề

NXB Giáo dục Việt Nam ủng hộ sách giáo khoa vùng bão lũ Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn NXBGDVN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận