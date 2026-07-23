NXB Giáo dục Việt Nam sẵn sàng tập huấn giáo viên và phát hành sách giáo khoa

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) xuất bản, in ấn, phát hành.

Học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK trước ngày 15.8

Ông Ngô Văn Hoan, Phó tổng giám đốc NXBGDVN, cho biết ngay sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 3588 ngày 26.12.2026 về bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc, NXBGDVN đã chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng cho công tác tập huấn giáo viên; công tác đấu thầu, in, phát hành SGK.

Năm học mới, cả nước có hơn 19 triệu học sinh phổ thông. NXBGDVN đã và đang tổ chức đấu thầu rộng rãi in, phát hành hơn 200 triệu bản SGK, đầy đủ các môn học cho các lớp, cấp học, kể cả các chuyên đề tự chọn của học sinh; đến ngày 20.7 đã nhập kho được hơn 99%, đã phát hành đến địa phương được trên 85,2% SGK.

"NXBGDVN đang triển khai kế hoạch in bổ sung SGK dự phòng phục vụ thiên tai, lũ lụt,… và biến động dân cư, tăng số học sinh cục bộ từng địa phương, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh SGK. Đến trước ngày 15.8, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu", ông Ngô Văn Hoan khẳng định.

Công tác in, phát hành SGK đang được NXBGDVN tích cực triển khai

Tất cả giáo viên được tập huấn để dạy theo bộ SGK thống nhất

Ông Đặng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc NXBGDVN, cho biết hiện nay, công tác tập huấn giáo viên sử dụng bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc đang được triển khai theo đúng tiến độ. Đến cuối tháng 7, toàn bộ kế hoạch tập huấn sẽ hoàn tất. Mỗi SGK cho một môn học hoặc hoạt động giáo dục ở một lớp được tập huấn trong 2 đợt, đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 7. Giáo viên ở các địa phương có thể chọn tham gia tập huấn trong đợt 1 hoặc đợt 2. Kế hoạch này nhằm đảm bảo tất cả giáo viên được tập huấn dạy học theo bộ SGK thống nhất.

Theo ông Hải, những năm qua, tỷ lệ giáo viên sử dụng bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" là cao nhất. Vì vậy, số giáo viên cần làm quen với bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc như một bộ sách hoàn toàn mới thực tế không nhiều như nhiều người vẫn hình dung.

Những năm qua, dù sử dụng bộ SGK nào, giáo viên vẫn tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh trên cơ sở chương trình GDPT 2018. Vì vậy, lần tập huấn này không nhằm thay đổi cách tiếp cận dạy học, mà chủ yếu giúp giáo viên khai thác hiệu quả bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc trên nền tảng những yêu cầu của chương trình.

Công tác in, phát hành SGK đang được NXBGDVN tích cực triển khai

Ông Đặng Thanh Hải thông tin báo cáo viên cho các đợt tập huấn năm nay chủ yếu là tổng chủ biên, chủ biên và tác giả của bộ SGK thống nhất. Vì vậy, các giáo viên tham gia tập huấn có cơ hội được trao đổi trực tiếp với những người biên soạn sách, nhờ đó hiểu rõ hơn quan điểm biên soạn, mục tiêu, cấu trúc và dụng ý sư phạm của sách và của từng bài học.

Thay vì chỉ giới thiệu nội dung sách, các báo cáo viên dành nhiều thời gian trao đổi về những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình và SGK mới.

Ngoài các đợt tập huấn trực tiếp, giáo viên còn được tiếp cận hệ thống tài liệu tập huấn và học liệu điện tử phong phú do NXBGDVN cung cấp miễn phí trên trang taphuan.nxbgd.vn. Việc hỗ trợ chuyên môn không kết thúc sau các đợt tập huấn trực tuyến mà còn được tiếp tục thông qua hệ thống học liệu điện tử và các kênh hỗ trợ chuyên môn trong quá trình giáo viên triển khai dạy học theo bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc.

Nỗ lực giảm giá sách giáo khoa

Liên quan đến giá SGK, Phó tổng giám đốc Đặng Thanh Hải thông tin NXBGDVN đã nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá SGK, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá SGK phục vụ năm học 2026 - 2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.

Ngoài việc giảm giá SGK, NXBGDVN luôn chia sẻ, đồng hành với các em học sinh, với các trường học tại các vùng khó khăn thông qua các chương trình hỗ trợ sách được thực hiện hằng năm.

Trước ngày 15.8 học sinh trên cả nước sẽ có đầy đủ SGK để bước vào năm học mới

Ông Hải còn chia sẻ: NXBGDVN đã chủ động xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, thiết thực đồng hành cùng nhà trường trên cả nước. Cụ thể, NXBGDVN đã tập trung nguồn lực phát triển trang web chính thức taphuan.nxbgd.vn. Tại đây, cung cấp đầy đủ và miễn phí phiên bản điện tử của tất cả các bộ SGK, sách giáo viên và tài liệu hướng dẫn giảng dạy, video bài giảng minh họa, slide tập huấn môn học… Điều này giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận nguồn học liệu chuẩn hóa, chính thống một cách thuận tiện nhất.

Trong thời gian tới, theo ông Hải, không chỉ dừng lại ở việc "số hóa" sách giấy, hệ sinh thái số được tích hợp kho học liệu đa phương tiện sinh động bao gồm: video, audio, hệ thống bài tập tương tác… Sự chuyển đổi này giúp các thầy cô dễ dàng đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng sinh động, đồng thời kích thích tư duy, cho phép học sinh chủ động ôn tập, tự đánh giá năng lực.

Ông Đặng Thanh Hải khẳng định: "Về chuyên môn, việc áp dụng một bộ SGK thống nhất sẽ không làm thay đổi định hướng đổi mới giáo dục của chương trình GDPT năm 2018. Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" vốn đã được sử dụng rộng rãi trong những năm qua và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh, nay được chọn làm bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc, sẽ tiếp tục là tài liệu dạy học có chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT".