NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục tặng gần 1 triệu bản SGK cho vùng lũ

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần kịp thời hỗ trợ học sinh và nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước ổn định việc học tập sau thiên tai. Đây là đợt hỗ trợ có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng thiên tai của NXBGDVN.

Ông Đặng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc NXBGDVN trao biển tặng sách giáo khoa cho bà Võ Thị Minh Duyên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk

Cụ thể, tại Khánh Hòa, buổi trao tặng giai đoạn 1, NXBGDVN đã gửi tặng 172.000 bản sách giáo khoa trị giá gần 2,6 tỉ đồng tới tổng số 89 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, NXBGDVN còn trao tặng Trường THPT Nguyễn Thái Học và Trường THCS Nguyễn Du, mỗi trường 25 triệu đồng tiền mặt để các trường có thêm kinh phí khắc phục sau bão lũ.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã hỗ trợ 26.270 bản sách tiếng Anh trị giá hơn 1,4 tỉ đồng. Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.Đà Nẵng (đơn vị thành viên của NXBGDVN) hỗ trợ 50 triệu đồng và sách tham khảo dùng cho thư viện trường học trị giá 100 triệu đồng.

Sau chương trình tặng sách giai đoạn 1, NXBGDVN tiếp tục khẩn trương chuẩn bị sách giáo khoa cho giai đoạn 2 (gồm 78 trường học) của tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nối hoạt động đầy ý nghĩa này, tại tỉnh Gia Lai, NXBGDVN tiếp tục trao tặng 271.161 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 3,8 tỉ đồng tới các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ông Lê Huy, Phó tổng giám đốc NXBGDVN (phải) trao biển tặng sách giáo khoa cho ông Trần Bá Công, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định, đơn vị thành viên của NXBGDVN, cũng đã trao tặng sách cho thư viện trường học trong tỉnh với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần bổ sung nguồn tài liệu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở vật chất trường học cũng như sách vở, đồ dùng học tập của học sinh. Nhiều em rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời từ NXBGDVN có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh sớm có đủ sách giáo khoa để tiếp tục việc học.

Tại Đắk Lắk, NXBGDVN đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỉ đồng tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (hai đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã hỗ trợ 17.093 bản sách tiếng Anh trị giá hơn 771 triệu đồng.

Sách giáo khoa của NXBGDVN đã đến với học sinh ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ

Bà Võ Thị Minh Duyên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, khẳng định đây là nguồn hỗ trợ hết sức ý nghĩa, kịp thời để giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau đợt thiên tai vừa qua.

Thể hiện trách nhiệm, lan tỏa tinh thần sẻ chia

NXBGVN vẫn đang tiếp tục dồn sức và nhân lực, phân công địa bàn cụ thể để chuẩn bị sách giáo khoa hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn khác để các em học sinh có đủ sách giáo khoa, phục vụ cho việc học tập trong thời gian sớm nhất.

Chương trình trao tặng sách giáo khoa không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp gắn bó mật thiết với ngành giáo dục mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng. Những cuốn sách được trao đi hôm nay không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là thông điệp của niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng lũ vững bước tới trường.

Ông Đặng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc NXBGDVN trao biển tặng sách giáo khoa cho ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo NXBGDVN nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, NXBGDVN luôn coi các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, vùng thiên tai, là một trong những ưu tiên hàng đầu bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là biên soạn và phát hành sách giáo khoa.

Việc trao tặng sách lần này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự đồng hành lâu dài của ngành xuất bản giáo dục đối với sự nghiệp trồng người tại những địa phương còn gặp khó khăn bởi thiên tai.

Trong thời gian tới, NXBGDVN khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ tương tự tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, góp phần chung tay cùng toàn ngành giáo dục vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển bền vững.