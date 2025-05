NXB Giáo dục VN thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí

Hơn 160 triệu bản SGK phục vụ năm học mới

Năm học 2025-2026, NXBGDVN tổ chức in 160,8 triệu bản SGK, trong đó có khoảng 2- 3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất, thiên tai, bão lụt... NXBGDVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nên việc tổ chức đấu thầu in SGK thực hiện theo luật Đấu thầu.

NXBGDVN đã xây dựng kế hoạch in SGK từ rất sớm để tổ chức công tác in - nhập kho kịp thời phục vụ nhu cầu phát hành. NXBGDVN đã và đang tích cực, khẩn trương tổ chức công tác in - nhập kho và cung ứng SGK tới các địa phương. Đến thời điểm này, cung ứng 35,1 triệu bản SGK (đạt 22%) kế hoạch.

Dự kiến đến 15.8.2025, NXBGDVN cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho học sinh, giáo viên trên cả nước trước khi bước vào năm học mới.