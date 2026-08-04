NXBGD Việt Nam cùng đối tác quốc tế đưa chuẩn khảo thí Oxford đến gần người học

Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm một lựa chọn khảo thí tiếng Anh chất lượng quốc tế cho người học Việt Nam, đồng thời khẳng định bước phát triển mới trong hành trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đối tác giáo dục hàng đầu thế giới.

Sự kiện Choose Oxford do Oxford University Press phối hợp cùng NXBGDVN và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế UKTA tổ chức đã quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước để cùng trao đổi về những xu hướng mới trong giảng dạy, kiểm tra và đánh giá năng lực ngoại ngữ trong kỷ nguyên số.

Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo trao Quyết định Công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Oxford Test of English tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho Đại diện NXB Đại học Oxford tại Việt Nam

Hoàn thiện hệ sinh thái "Học liệu - Đào tạo - Khảo thí"

Phát biểu tại sự kiện, Phó tổng giám đốc thường trực NXBGDVN Nguyễn Chí Bính nhấn mạnh, suốt gần 70 năm đồng hành cùng nền giáo dục nước nhà, NXBGDVN luôn kiên định với sứ mệnh "gieo chữ", đưa tri thức đến với hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo ông Bính, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, việc cung cấp học liệu chất lượng thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đồng bộ, trong đó học liệu - đào tạo - khảo thí được kết nối chặt chẽ nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là hình thành năng lực thực chất cho người học.

"Con chữ trên trang sách và kết quả trên bài thi phải cùng chảy về một hướng - đó là năng lực thật của người học", ông Bính chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó tổng giám đốc thường trực NXBGDVN

Lãnh đạo NXBGDVN cho biết, sự hợp tác với Oxford University Press không phải là mối quan hệ mới hình thành mà đã được vun đắp gần một thập kỷ qua. Hai bên đã phối hợp phát triển nhiều bộ học liệu tiếng Anh chất lượng cao như Family and Friends và bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Friends từ lớp 1 đến lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam.



Việc tiếp tục đồng hành phát triển hệ thống khảo thí Oxford Test of English được xem là bước nối tiếp tự nhiên, hoàn thiện chuỗi giá trị giáo dục mà NXBGDVN đang theo đuổi.

Mang thêm lựa chọn khảo thí quốc tế đến với người học Việt Nam

Oxford Test of English là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Oxford University Press phát triển, được Đại học Oxford xác thực và chứng nhận.

Khác với nhiều bài kiểm tra truyền thống, OTE được thiết kế trên nền tảng máy tính với công nghệ đánh giá thích ứng, kiểm tra đầy đủ bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR), đồng thời phản ánh sát năng lực sử dụng tiếng Anh trong học tập, làm việc và giao tiếp thực tế.

Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận chứng chỉ OTE tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam không chỉ tạo thêm lựa chọn chất lượng cho người học mà còn góp phần đa dạng hóa hệ thống đánh giá ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Oxford Test of English đã được hơn 1.200 trường học, tổ chức và cơ sở giáo dục trên thế giới chấp nhận như một minh chứng về năng lực tiếng Anh. Tại Việt Nam, mạng lưới các cơ sở giáo dục công nhận kết quả bài thi cũng đang từng bước được mở rộng.

Khẳng định vai trò kết nối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Trước đó, NXBGDVN cùng UKTA đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển hệ thống khảo thí Oxford Test of English tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, UKTA tiếp tục là đơn vị phân phối độc quyền bài thi OTE tại Việt Nam, trong khi NXBGDVN giữ vai trò Đối tác Chiến lược Quốc gia, phối hợp cùng Oxford University Press và UKTA phát triển hệ sinh thái khảo thí trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở lợi thế về thương hiệu, mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, NXBGDVN sẽ tham gia kết nối các cơ sở giáo dục, mở rộng hệ thống trung tâm khảo thí, tổ chức hội thảo, tập huấn và các hoạt động phát triển thị trường, góp phần đưa bài thi Oxford Test of English đến gần hơn với học sinh, sinh viên và người học trên cả nước.

Đồng thời, các bên cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm chất lượng, tính bảo mật và sự chính trực trong toàn bộ quá trình tổ chức khảo thí.

Đồng hành cùng chiến lược nâng cao năng lực ngoại ngữ quốc gia

Ông Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), đánh giá việc bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được công nhận sẽ góp phần đa dạng hóa công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh, tạo thêm cơ hội cho người học, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị như NXBGDVN tham gia triển khai bài thi tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài; bảo đảm chất lượng, tính minh bạch, phòng chống tiêu cực và luôn đặt lợi ích của người học ở vị trí trung tâm.

Khẳng định cam kết của mình, lãnh đạo NXBGDVN cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các bộ học liệu chuẩn quốc tế, học liệu số và các giải pháp giáo dục hiện đại, đồng thời đồng hành cùng các đối tác quốc tế xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là mang đến thêm một bài thi đạt chuẩn quốc tế, mà còn góp phần để tiếng Anh dần trở thành công cụ học tập và giao tiếp hằng ngày của học sinh Việt Nam. Đó cũng là cách NXBGDVN tiếp tục thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập", ông Bính nhấn mạnh.