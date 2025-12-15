Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

NXBGD Việt Nam tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cho 3 tỉnh miền Tây

Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam
Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam
15/12/2025 16:52 GMT+7

Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam đã trao tặng 'tủ sách giáo khoa dùng chung' cho 3 tỉnh/thành phố: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.

Việc trao tặng diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập NXBGD Việt Nam tại Cần Thơ vừa qua; thể hiện truyền thống về trách nhiệm xã hội của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam thông qua công tác từ thiện, xã hội hàng năm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của đơn vị trong việc gìn giữ "chiếc chìa khóa" mở cánh cửa tương lai cho học sinh và đưa ra "3 lời hẹn" cho chặng đường tiếp theo, định hướng NXBGD tại TP.Cần Thơ tiếp tục phát triển.

NXBGD Việt Nam tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cho 3 tỉnh miền Tây - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam trao tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cho 3 tỉnh/thành phố: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau

Một là, tiếp tục nâng chuẩn chất lượng học liệu, cả in ấn truyền thống và xuất bản điện tử, đồng hành về công nghệ và tài nguyên nội dung để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Hai là, tối ưu chuỗi cung ứng toàn trình: kế hoạch in ấn, kho vận, phát hành, dịch vụ sau bán hàng; chuẩn hóa, minh bạch, an toàn, tuân thủ; chủ động dự phòng rủi ro; tăng năng lực dự báo nhu cầu theo dữ liệu; gắn kết chặt chẽ hơn với địa phương để đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh không chỉ "đủ, đúng, kịp thời" mà còn "thuận tiện, thân thiện, tiết kiệm".

Ba là, vun đắp "hạ tầng con người", tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để mỗi biên tập viên không chỉ giỏi nghề mà còn có tầm nhìn học thuật; mỗi cán bộ quản trị không chỉ vững nghiệp vụ mà còn thành thạo công cụ số; mỗi thành viên không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà còn biết hợp tác liên phòng, liên đơn vị. Một tập thể giỏi giang là tài sản lớn nhất của bất kỳ tổ chức nào; và trong lĩnh vực giáo dục, xuất bản, nhân sự chính là "hàm lượng giá trị" của sản phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

NXBGD Việt Nam cần thơ Tủ sách giáo khoa dùng chung 20 năm thành lập NXB Giáo dục Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận