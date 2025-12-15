NXBGD Việt Nam tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cho 3 tỉnh miền Tây

Việc trao tặng diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập NXBGD Việt Nam tại Cần Thơ vừa qua; thể hiện truyền thống về trách nhiệm xã hội của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam thông qua công tác từ thiện, xã hội hàng năm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của đơn vị trong việc gìn giữ "chiếc chìa khóa" mở cánh cửa tương lai cho học sinh và đưa ra "3 lời hẹn" cho chặng đường tiếp theo, định hướng NXBGD tại TP.Cần Thơ tiếp tục phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam trao tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cho 3 tỉnh/thành phố: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau

Một là, tiếp tục nâng chuẩn chất lượng học liệu, cả in ấn truyền thống và xuất bản điện tử, đồng hành về công nghệ và tài nguyên nội dung để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Hai là, tối ưu chuỗi cung ứng toàn trình: kế hoạch in ấn, kho vận, phát hành, dịch vụ sau bán hàng; chuẩn hóa, minh bạch, an toàn, tuân thủ; chủ động dự phòng rủi ro; tăng năng lực dự báo nhu cầu theo dữ liệu; gắn kết chặt chẽ hơn với địa phương để đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh không chỉ "đủ, đúng, kịp thời" mà còn "thuận tiện, thân thiện, tiết kiệm".

Ba là, vun đắp "hạ tầng con người", tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để mỗi biên tập viên không chỉ giỏi nghề mà còn có tầm nhìn học thuật; mỗi cán bộ quản trị không chỉ vững nghiệp vụ mà còn thành thạo công cụ số; mỗi thành viên không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà còn biết hợp tác liên phòng, liên đơn vị. Một tập thể giỏi giang là tài sản lớn nhất của bất kỳ tổ chức nào; và trong lĩnh vực giáo dục, xuất bản, nhân sự chính là "hàm lượng giá trị" của sản phẩm.