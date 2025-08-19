NXBGDVN giới thiệu bộ sách Giáo dục tài chính cho học sinh lớp 1 đến 12

Ra mắt bộ sách Giáo dục tài chính cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

Bộ sách Giáo dục tài chính do thạc sĩ Lê Thị Thúy Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, biên soạn. Đây là bộ sách đầu tiên xây dựng hệ thống kiến thức tài chính học đường toàn diện, phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kết hợp giữa lý thuyết tài chính - ngân hàng và các giá trị văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống.

Bộ sách gồm 3 phần, được sắp xếp khoa học, giá trị về kiến thức, đảm bảo tính liên môn, sư phạm để thích hợp cho cả việc dạy và học ở các cấp học với tiêu chí: dễ nhớ - dễ hiểu - dễ tiếp thu - dễ áp dụng và thú vị.

Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh. Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân.

Bộ sách cũng là bước cụ thể triển khai "Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó chỉ rõ kiến thức tài chính cần được giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép cùng các môn học, các cấp học trong chương trình để tăng cường sự hiểu biết và phát triển năng lực, tư duy tài chính cho thế hệ trẻ.

Giúp thế hệ trẻ quản lý tiền thông minh, có trách nhiệm

Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN, chia sẻ: Nhận thấy tính cấp thiết trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng tài chính cho học sinh các cấp, bổ sung đa dạng thêm nguồn lựa chọn nội dung khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày, NXBGDVN đã tổ chức, mời nhóm tác giả là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tài chính và ngân hàng để phối hợp triển khai biên soạn bộ sách Giáo dục tài chính, hướng mục tiêu có thể đưa vào sử dụng giảng dạy tại các nhà trường.

Ông Nguyễn Tiến Thanh phát biểu tại buổi lễ giới thiệu bộ sách

Bên cạnh đó, bộ sách cũng được xem như một tài liệu tham khảo nâng cao dân trí hữu ích, lan tỏa kiến thức tài chính rộng rãi tới đa dạng đối tượng bạn đọc quan tâm.

"Bộ sách Giáo dục tài chính không chỉ là một sản phẩm xuất bản, mà còn là tâm huyết, là niềm tin của NXBGDVN gửi đến thế hệ trẻ Việt Nam", ông Tiến Thanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Thanh cũng bày tỏ hy vọng những bài học tài chính giản dị sẽ giúp các em dần hình thành tư duy tài chính vững vàng, biết quản lý tiền một cách thông minh, nhân văn và có trách nhiệm. Bộ sách sẽ là tài liệu học tập bổ ích, là hành trang quý giá, người bạn đồng hành thân thiết của các em trên đường trưởng thành.

"Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, lắng nghe những phản hồi chân thành, cập nhật, bổ sung các kiến thức, kỹ năng thiết thực để mỗi trang sách không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn khơi dậy tinh thần tự chủ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh, góp phần hình thành một thế hệ công dân bản lĩnh, biết sống vì cộng đồng", ông Tiến Thanh chia sẻ.

Nhân dịp này, các diễn giả cũng đã cùng nhau trao đổi về sự cần thiết của giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông, hình thức truyền đạt kiến thức, sự cập nhật kiến thức về tài chính trong tương lai…

Tác giả và các diễn giả chia sẻ tại buổi lễ

Tác giả của bộ sách cho rằng, việc giáo dục tài chính là vấn đề quan tâm toàn cầu hiện nay. Nhiều nước phát triển đã đưa chương trình phổ cập tài chính cho học sinh phổ thông và coi đây là kỹ năng cần thiết để trang bị cho học sinh phổ thông. Việt Nam là đất nước đang phát triển, hội nhập sâu rộng, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ thì việc giáo dục tài chính càng cần thiết và cấp thiết.

NXBGDVN bày tỏ hy vọng bộ sách Giáo dục tài chính sẽ giúp các em học sinh từng bước xây dựng thói quen tài chính lành mạnh, hình thành bản lĩnh tiêu dùng thông minh và thái độ tích cực với giá trị lao động, từ đó phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất và trở thành công dân có trách nhiệm trong nền kinh tế hiện đại và xã hội phát triển.