Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?

Vận động tháo dỡ được vài trường hợp

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Lập (TX.Chơn Thành), cho biết tháng 8.2022, cơ quan này phối hợp Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa kiểm tra và phát hiện, lập biên bản vi phạm một trường hợp ở ấp 4 (xã Minh Lập) xây dựng công trình kiên cố, trồng cây trên đất bán ngập thuộc phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi hồ Phước Hòa. Diện tích lấn chiếm khoảng 0,5 ha đất và xây dựng 1 nhà tiền chế 500 m2, trong khuôn viên có trồng cây xanh… Đầu năm 2023, UBND xã Minh Lập ra quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ thì người vi phạm đã tự tháo dỡ công trình. Ông Lê Văn Dũng cho biết thêm từ 2022 đến nay, ngoài trường hợp nêu trên, tại Minh Lập không phát sinh trường hợp khác vi phạm hành lang, lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Phước Hòa.

Còn ông Bùi Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã An Thái (H.Phú Giáo, Bình Dương), thông tin khu vực lòng hồ Phước Hòa tiếp giáp với Bình Dương nằm toàn bộ trên địa bàn xã An Thái. Trong quá trình quản lý, xã An Thái đã kiểm tra phát hiện 1 trường hợp đào lòng hồ thành những ao hồ nhỏ và đã ngăn chặn kịp thời nên việc đào đắp không thành. Ngoài ra, về các hành vi khác như lấn chiếm, xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lòng hồ ở xã An Thái thì địa phương chưa phát hiện vi phạm.